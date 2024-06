Cả 5 ngôi vô địch đều đổi chủ tại giải quần vợt Hội nhà báo TP.HCM 2024

Cả 5 ngôi vô địch mùa giải năm 2023 đều đổi chủ tại giải quần vợt Hội nhà báo TP.HCM mở rộng 2024 vừa kết thúc chiều 16.6 tại sân Hoàng Thiên. Sau 3 nội dung ngày đầu đã có những cái tên mới được xướng lên, 2 nội dung còn lại diễn ra ngay sau lễ khai mạc ấm cúng với 80 VĐV còn lại (24 cặp đôi nam báo chí doanh nghiệp và 16 cặp đôi nam nữ) tranh tài đã thực sự tạo nên những trận cầu rực lửa, tạo nên tiếng reo hò đầy cảm xúc.

Các tay vợt tham dự lễ khai mạc sáng 16.6 cùng BTC Khả Hòa

So với ngày đầu, kịch tính đã liên tục xuất hiện khi nhiều trận đấu phải kéo dài thời gian và tỷ số so kè nhau chỉ với 1 bàn cách biệt. Hay nhất chính là cặp đôi tưởng chửng bị loại sớm lại đi đến trận cuối cùng một cách tuyệt vời. Đó là đôi nam nữ Thái Tuấn Kiều và Võ Thúy Thu Ngân khởi đi để thua trước 3/5 khi đối đầu với Nguyễn Minh Vỹ và Trương Trâm. Thậm chí 2 bàn sau đó đều bị dẫn 40/15 nghĩa là cầm chắc thất bại. Nhưng bằng sự kiên cường và vô cùng may mắn, cặp đôi này đã lật ngược tình thế để thắng 6/5 và sau đó thắng tiếp 3 trận đấu sau đó để lên ngôi vô địch.

Tay vợt Thái Tuấn Kiều đã cùng partner lội ngược dòng để cuối cùng đi đến ngôi vô địch Khả Hòa

Một bất ngờ khác thuộc về cặp đôi "hoàn cảnh" Nguyễn Thành Đông (SCTV) và Vương Quyền (VOH). Điều lệ giải quy định nội dung đôi nam báo chí doanh nghiệp phải là 1 tay vợt báo chí và 1 tay vợt doanh nghiệp ghép chung với nhau. Cả 2 cũng đã có đối tác cùng thi đấu, nhưng giờ chót những tay vợt doanh nghiệp của 2 tay vợt này đều vắng mặt vì công tác đột xuất. BTC đã linh hoạt cho phép cả 2 ghép chung với nhau vì dù sao SCTV không chỉ là cơ quan truyền thông mà cũng là một doanh nghiệp. Sự lắp ghép giờ chót này đã giúp bộ đôi chơi đầy hứng khởi. Tưởng chừng chỉ là "lót đường" vì đối mặt với nhiều tay vợt doanh nghiệp khá mạnh, nhưng cuối cùng lọt vào đến trận chung kết và giành hạng nhì.

BTC trao giải thưởng đôi nam nữ Khả Hòa

Giải năm nay cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt Báo Người Lao động. Sau khi giành đến 2 giải nhất ngày đầu, cặp đôi Đỗ Văn Trường- Nguyễn Phi Long đã giành thêm ngôi vô địch đôi nam báo chí doanh nghiệp để mang lại chiến thắng lớn 3/5 nội dung tranh tài.

Giải đã khép lại thành công khi các tay vợt của 18 đơn vị báo chí đã tham gia rất tích cực, chơi bóng đầy cống hiến. Dù thắng hay bại, quan trọng là tình cảm giữa những người làm báo với nhau và với các đối tác đã thắt chặt hơn nữa quan hệ mật thiết, quan tâm hỗ trợ giúp đở nhau, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao vươn lên một cách mạnh mẽ. Được biết từ giải năm sau, Hội nhà báo TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP.HCM sẽ mở rộng giải đấu tổ chức thêm nội dung pickleball vốn đang phát triển mạnh tại Việt Nam.

Một số hình ảnh giải Hội nhà báo TP.HCM mở rộng 2024:

Tay vợt Cẩm Tú Khả Hòa

Trao giải cho nội dung đôi nam trên 45 Khả Hòa

Tay vợt Huỳnh Khánh Phương Khả Hòa

Tay vợt Huỳnh Châu, nguyên Phó giám đốc Trung tâm HLQG TP.HCM Khả Hòa

BTC trao giải cho nội dung đôi nam dưới 45 tuổi Khả Hòa

Tay vợt Trần Hồng Thiên Kim Khả Hòa

Các tay vợt giảnh hạng ba nội dung đôi nam lãnh đạo Khả Hòa

Tay vợt Trần Mỹ Dung Khả Hòa