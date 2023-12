Ca bệnh viêm phổi xuất hiện ở thủ đô, Indonesia cảnh báo người dân

"Đã có báo cáo miệng từ các cơ sở y tế và hiện tại, Văn phòng Y tế Jakarta đang trong giai đoạn xác nhận. Công chúng nên đeo khẩu trang", hãng thông tấn Antara dẫn lời ông Imran Pambudi, lãnh đạo Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Indonesia, phát biểu ngày 5.12.

Ông Pambudi cho biết Bộ Y tế Indonesia đang cố gắng xác nhận số lượng bệnh nhân với Văn phòng Y tế Jakarta. Dựa trên thông tin mới nhất từ các cơ sở y tế điều trị cho họ, các bệnh nhân hiện có các triệu chứng nhẹ và được điều trị ngoại trú, theo vị quan chức.

Tranh tường kêu gọi phòng ngừa Coviid-19 ở Jakarta AFP

Trước đó, ông Pambudi tiết lộ rằng khuẩn Mycoplasma, nguyên nhân chính làm bùng phát bệnh viêm phổi ở trẻ em tại Trung Quốc hiện nay, là loại vi khuẩn phổ biến gây các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Báo The Telegraph ngày 4.12 đưa tin số ca viêm phổi do khuẩn Mycoplasma cũng đã được phát hiện ở Ireland, Pháp, Hà Lan và Đan Mạch.

Tại Pháp và Đan Mạch, tình trạng lây nhiễm tăng lên mức độ dịch bệnh, với Đan Mạch chứng kiến số trẻ em mắc bệnh tăng gấp 3 lần so với kể từ tháng 10, tăng lên tổng cộng 541 trường hợp tính đến tuần trước. Bên cạnh đó, Hà Lan chứng kiến số ca bệnh tăng 124% trong tuần này so với đỉnh điểm của cùng kỳ năm ngoái. Còn ở Ireland, tình hình chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng số ca viêm phổi do khuẩn Mycoplasma ở trẻ em và độ tuổi thanh thiếu niên cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Khuẩn Mycoplasma cũng là nguyên nhân bùng phát mạnh các ca bệnh viêm phổi ở trẻ em hạt Warren (bang Ohio, Mỹ).

Bộ Y tế Indonesia truyền đạt 8 khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới công chúng nhằm ngăn chặn sự lây lan của khuẩn Mycoplasma. Các khuyến nghị này bao gồm: tiêm vắc xin phòng ngừa các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tránh tiếp xúc với người bệnh, ở nhà hoặc tự cách ly nếu bị bệnh, khám sức khỏe và chữa bệnh theo nhu cầu, đeo khẩu trang, đảm bảo thông gió tốt, thực hiện lối sống sạch sẽ và lành mạnh, và nên đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu có các triệu chứng viêm phổi, chẳng hạn như ho, khó thở và sốt.