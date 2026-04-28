Ca chào đời trên không phận Mỹ

Phi Yến
28/04/2026 07:45 GMT+7

Chuyến bay của Hãng hàng không Delta Air Lines đã đón một hành khách bất ngờ khi thai phụ sinh con trên máy bay trước giờ đáp, theo thông tin từ hãng hôm 27.4.

Một hành khách trên máy bay của hãng Delta Air Lines đã hạ sinh trước khi máy bay đến nơi

ảnh: reuters

Ca sinh con trên máy bay ở Mỹ diễn ra trên chuyến bay kéo dài 5 giờ khởi hành từ thành phố miền đông nam Atlanta (bang Georgia) vào chiều tối 24.4, với đích đến là thành phố miền tây bắc Portland (bang Oregon) và dự kiến hạ cánh khoảng 22 giờ theo giờ địa phương.

Tuy nhiên, hãng hàng không cho biết em bé dường như không thể chờ đến lúc đó và đã chào đời trên không khi máy bay còn khoảng 30 phút nữa mới đến nơi.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ bay và những tình nguyện viên y tế trên chuyến bay đã kịp thời hỗ trợ, chăm sóc hành khách trước khi máy bay hạ cánh xuống Portland", AFP hôm 28.4 dẫn thông báo từ người phát ngôn của Delta Air Lines, thêm rằng phía hãng hàng không "chúc gia đình mới mọi điều tốt đẹp nhất".

Rất may mắn là trong số 153 hành khách có 1 bác sĩ và 2 y tá. Họ đã hỗ trợ sản phụ trong thời gian chuyển dạ.

Bên cạnh đó, bốn tiếp viên cũng tham gia trợ giúp. Delta Air Lines cho biết các tiếp viên "được đào tạo y tế toàn diện để xử lý các tình huống tương tự".

Tổ bay đã liên hệ với đài kiểm soát không lưu để xin hạ cánh khẩn cấp, và đội ngũ y tế cũng có mặt sẵn sàng khi máy bay đáp.

Đại diện Cảng Portland, cơ quan quản lý hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế của bang Oregon, cho biết cả mẹ và bé đều trong tình trạng ổn định.

Một số hãng hàng không áp dụng quy định hạn chế đối với thai phụ, như từ chối vận chuyển hành khách gần ngày dự sinh hoặc yêu cầu giấy xác nhận của bác sĩ. Tuy nhiên, Delta không áp dụng những giới hạn này.

Triệu phú Mỹ đi săn thú bị voi giẫm chết

Một triệu phú người Mỹ chuyên săn thú lớn đã thiệt mạng sau khi bị một đàn voi giẫm đạp trong một chuyến đi săn ở Gabon.

