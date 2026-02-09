Chợ cá Yên Sở (P.Yên Sở, Hà Nội) là một trong những chợ cá lớn nhất thủ đô Hà Nội. Những ngày giáp tết Nguyên đán, đặc biệt là vào ngày ông Công ông Táo, khu chợ này lại càng đông vui nhộn, nhịp bởi các tiểu thương, người dân tìm tới mua cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời.

Cá chép đỏ rớt giá, lái buôn chợ Yên Sở quyết không bán rẻ

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 9.2 (22 tháng chạp), thời tiết Hà Nội mưa rét 12 - 13 độ C nhưng rất đông tiểu thương vẫn đổ về khu chợ này mua cá chép đỏ của các lái buôn vận chuyển từ các khu vực như Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình. Cá sau đó sẽ được bán và phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội.

Để buôn may bán đắt, nhiều tiểu thương từ các chợ khác đổ về đây từ rất sớm, tự tay lựa chọn những con cá chép đỏ đẹp và khỏe mạnh. Giá cá chép đỏ năm nay dao động từ 90.000 - 150.000 đồng/kg (bằng 2/3 so với năm ngoái - PV).

Anh Nguyễn Văn Phúc và vợ là chị Nguyễn Thị Lan (ở xã Thuận An, Hà Nội) mua cá của chị Cao Minh Ngọc

Chia sẻ với PV, chị Cao Minh Ngọc (48 tuổi, lái buôn 20 năm ở chợ Cá Yên Sở), cho biết năm nay sức mua của người dân giảm so với mọi năm. Tính đến sáng nay, chị mới bán được khoảng 3 - 4 tạ cá chép đỏ. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm ngoái, chị bán được khoảng 6 - 7 tạ.

Loại cá chị Ngọc bán phổ biến trong khoảng 30 - 40 con/kg với giá từ 120 - 150.0000 đồng/kg, thấp hơn so với năm ngoái khoảng 50.000 đồng/kg. Các tiểu thương có thể nhặt tay từng con cá một.