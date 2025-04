Cà chua và me: loại nào dùng nấu canh thích hợp hơn?

Cà chua và me là 2 loại thực vật rất giàu dưỡng chất. Cà chua có lượng calo tương đối thấp, chỉ khoảng 18 calo/100 gram. Trong khi đó, me lại có lượng calo cao hơn đáng kể, ở mức 240 calo/100 gram. Calo của me cao hơn chủ yếu do lượng đường tự nhiên trong loại thực vật này, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Cà chua và me đều là những loại thực vật chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe ẢNH: AI

Xét về vitamin và khoáng chất, cà chua cung cấp lượng lớn vitamin C, K, kali và folate. Cà chua cũng chứa nhiều lycopene, một chất chống ô xy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp da khỏe mạnh.

Trong khi đó, me lại có lợi thế giàu magiê, kali, sắt và vitamin B. Me cũng có a xít tartaric, giúp chống ô xy hóa tự nhiên và ngăn ngừa ung thư. Một điều cần lưu ý là me có hàm lượng sắt cao nên rất có lợi cho những người bị thiếu sắt.

Cả cà chua và me đều tốt cho sức khỏe tim

Với những dưỡng chất này, cả cà chua và me đều tốt cho sức khỏe tim. Cà chua giúp giảm huyết áp và cholesterol do chứa lycopene. Me cũng có tác dụng giảm cholesterol "xấu" LDL và tăng cholesterol "tốt" HDL.

Những người bị táo bón thì nên ưu tiên ăn me hơn là cà chua. Me có tác dụng nhuận tràng tự nhiên nhờ phần thịt me có nhiều chất xơ và hơi dính, giúp mọi thứ đi qua ruột dễ dàng. Cà chua cũng có chất xơ nhưng khi so sánh với me, lợi thế của cà chua là chứa nhiều hơn các chất chống ô xy hóa giúp giảm viêm trong ruột.

Cả cà chua và me khi dùng làm nguyên liệu nấu canh thì đều tốt cho sức khỏe. Tùy theo sở thích và nhu cầu sức khỏe mà nên ưu tiên chọn loại nào. Chẳng hạn, cà chua mang lại hương vị nhẹ nhàng, hơi ngọt, rất thích hợp cho các món canh có hương vị dịu nhẹ. Trong khi đó, me lại mang đến một vị chua mạnh hơn, phù hợp cho các món canh có hương vị đậm đà.

Ngoài ra, một điều mọi người cần chú ý là me không những có vị chua mà còn ngọt. Do đó, khi dùng me nấu canh thì cần chú ý lượng đường thêm vào để tránh canh quá ngọt, theo Verywell Health.