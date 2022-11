Cá độ bóng đá có xu hướng diễn biến phức tạp

Theo đó, các nhà cái ở nước ngoài thông qua hệ thống mạng internet tổ chức đánh bạc cho người chơi ở VN tham gia. Chúng liên kết với một số người Việt, phần lớn là nhóm lưu manh, giang hồ, xã hội đen để quản lý, tổ chức phân mạng nhỏ với những khoản tiền vay nhất định tùy vào khả năng tài chính của con bạc để tham gia đánh bạc. Khi có khoản tiền ứng trước trong tài khoản, con bạc có thể đánh bạc trên trang web do đối tượng lập ra. Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến “đại lý” để thanh toán số tiền thắng, thua.

Đánh giá về loại tội phạm này trong mùa World Cup 2022, thượng tá Lê Mạnh Hà (Phó phòng Tham mưu, Công an TP.HCM) cho biết hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra công khai tại các điểm tụ tập xem World Cup hoặc âm thầm diễn ra trên mạng xã hội. Trước tình hình này, Công an TP.HCM đã và đang đẩy mạnh hoạt động phòng chống, đấu tranh trong mùa World Cup 2022. Các đơn vị công an từ quận huyện đến phường xã tập trung nguồn lực phòng ngừa đấu tranh với những băng nhóm tập trung đông người có dấu hiệu nghi vấn tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá và các hoạt động cá cược liên quan đến bóng đá trên không gian mạng. Công an TP.HCM yêu cầu các phòng nghiệp vụ phải đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm liên quan cá độ bóng đá, đánh bạc, đặc biệt trong mùa giải đang diễn ra.

Trả lời Thanh Niên vào chiều 26.11, đại tá Trần Văn Hiếu (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM) nhấn mạnh phải đẩy mạnh tấn công tội phạm tín dụng đen, tội phạm cờ bạc, nhất là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022.





Đại tá Hiếu cho biết hiện lực lượng cảnh sát hình sự cũng đang rà soát, đấu tranh với các băng nhóm, địa điểm nghi vấn cá độ, cá cược. Kiểm soát và xử lý các hành vi cá cược, đòi nợ, quảng cáo mời chào cá độ, tín dụng đen. Theo đại tá Hiếu, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp để phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; chủ động tấn công các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Đại tá Trần Văn Hiếu nói thời gian qua lực lượng công an liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Như vậy để thấy rằng tội phạm cá độ trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian diễn ra giải.