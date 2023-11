Cả đoàn thanh tra nhận tiền của SCB, người ít 100 triệu, người nhiều 118 tỉ

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Vụ án này, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 86 bị can ở 7 nhóm tội danh.