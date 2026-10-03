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    Cả gia đình bị khởi tố trong đường dây buôn bán 8.760 bao thuốc lá lậu
    VideoThời sự

    Cả gia đình bị khởi tố trong đường dây buôn bán 8.760 bao thuốc lá lậu

    Hữu Tú - Bảo Phúc

    Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 6 bị can, trong đó có 4 người trong cùng một gia đình về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá lậu.

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