Ca khúc 'Bye Bye Bye' hot trở lại sau 24 năm nhờ 'Deadpool & Wolverine'

Cảnh mở đầu của phim Deadpool & Wolverine với phần nhạc Bye Bye Bye trở thành hiện tượng

Bye Bye Bye xuất hiện ngay trong phần đầu của phim Deadpool & Wolverine (Deadpool và Wolverine), khi nhân vật Deadpool vừa nhảy trên nền ca khúc vừa hạ gục đội đặc vụ thuộc Cơ quan Phương sai Thời gian (TVA). Phong cách chiến đấu bạo lực và cử chỉ hài hước của Deadpool kết hợp cùng động tác vũ đạo của ca khúc khiến nhiều người xem thích thú.

Cảnh phim được khen là không chỉ đáp ứng tốt phần nghe lẫn phần nhìn, mà còn khắc họa ấn tượng một Deadpool "tưng tửng" nhưng cũng không ngại chém giết máu me.

Ngay sau khi Deadpool & Wolverine ra mắt vào cuối tháng 7 vừa qua, phân đoạn trên trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Nhiều bình luận khẳng định đây là khoảnh khắc mở màn hay nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Đặc biệt, hàng loạt khán giả, nhất là thế hệ gen Z (sinh từ năm 1997 đến năm 2012) truy tìm lại Bye Bye Bye, một ca khúc của nhóm nhạc 'NSYNC ra phát hành từ 24 năm trước. Còn đối với đại đa số người hâm mộ thế hệ 8X và 9X, đây là bài hát quen thuộc của họ.

Bye Bye Bye thuộc album No Strings Attached của 'NSYNC, nhóm nhạc bao gồm 5 thành viên Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass. Thời điểm phát hành năm 2000, ca khúc với giai điệu sôi động và bắt tai nhanh chóng tạo nên cơn sốt, gặt hái nhiều giải thưởng và đề cử tại nhiều lễ trao giải âm nhạc.

Còn hiện giờ, nhờ vào hiệu ứng của Deadpool & Wolverine, Bye Bye Bye bất ngờ được yêu thích trở lại sau hơn hai thập niên. Theo Comicbook, bài hát vươn lên hạng 20 trong bảng xếp hạng Spotify Daily Top 50. Thậm chí, MV Bye Bye Bye trên kênh YouTube chính thức của 'NSYNC cũng đổi tên thành Bye Bye Bye (Official Song from Deadpool & Wolverine) (tạm dịch: Bye Bye Bye ca khúc chính thức từ Deadpool & Wolverine).

Bên cạnh đó, Bye Bye Bye bản gốc và phiên bản trong Deadpool & Wolverine còn "càn quét" khắp các nền tảng mạng xã hội Facebook, X (Twitter), Instagram… Các clip vũ đạo của Bye Bye Bye trở thành trào lưu mới của cộng đồng mạng.

Deadpool & Wolverine là dự án phim điện ảnh duy nhất của Marvel trong năm 2024 và đang nhận phản hồi tích cực từ công chúng

Người thể hiện phần Bye Bye Bye trong Deadpool & Wolverine là nam diễn viên, vũ công Nick Pauley. Trên trang cá nhân, Nick Pauley bày tỏ niềm vinh dự khi được chọn đóng thế cảnh nhảy nhót thay tài tử Ryan Reynolds cho cảnh mở màn cho toàn bộ tác phẩm.

Song song với kỹ năng vũ đạo điêu luyện, Nick Pauley còn nhận được nhiều sự yêu mến với ngoại hình điển trai, quyến rũ cùng khối cơ bắp săn chắc. Clip anh nhảy Bye Bye Bye nhận về hàng trăm ngàn lượt xem và nhiều bình luận tán thưởng. Nick Pauley từng xuất hiện trong các sê ri The Prom, Disney's Fairy Tale Weddings… và một số MV bao gồm Get Into It (Yuh) của Doja Cat.

Nick Pauley đóng cảnh Deadpool nhảy Bye Bye Bye

Tên tuổi đứng sau chuỗi động tác thu hút của Bye Bye Bye là biên đạo Darrin Henson cũng được nhắc đến. Anh từng thắng giải Vũ đạo xuất sắc nhất tại MTV Video Music Awards 2000 nhờ những sáng tạo của mình trong Bye Bye Bye.

Ngoài Bye Bye Bye của 'NSYNC được "hồi sinh" nhờ Deadpool & Wolverine, bài hát Like A Prayer của Madonna ra mắt năm 1989 cũng được tìm kiếm trở lại sau khi được phát trong bộ phim điện ảnh này.