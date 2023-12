Ca khúc ‘Last Christmas’ của George Michael vẫn mãi bất tử

Bài hát nổi tiếng Last Christmas được George Michael sáng tác khi còn là thành viên trong bộ đôi nhạc pop Wham! cùng với người bạn chung trường Andrew Ridgeley, trở thành bài hát chủ yếu trên các bảng xếp hạng Giáng sinh kể từ đó.

Danh ca George Michael BILLBOARD

Last Christmas có MV phát hành vào mùa đông năm 1984. George Michael quyết định quyên góp toàn bộ lợi nhuận của ca khúc cho quỹ Band Aid để hỗ trợ các nạn nhân trong nạn đói ở Ethiopia năm đó.

George Michael qua đời vào năm 2016 nhưng bài hát của anh vẫn tiếp tục được yêu thích. Andrew Ridgeley gọi Last Christmas giành được vị trí số một trong mùa lễ hội năm nay là một "thành tích tuyệt vời".

MV Last Christmas

Á quân Eurovision 2022 đến từ Vương quốc Anh - Sam Ryder - giành vị trí thứ hai với You're Christmas to Me và All I Want For Christmas của Mariah Carey đứng ở vị trí thứ ba.

Ridgeley nói với tạp chí Radio Times vào đầu năm nay rằng George Michael đã nghĩ ra bài hát cực nhanh trong lúc họ đang đi lang thang khi còn là 2 chàng thanh niên vào một buổi chiều gần 40 năm trước.

George Michael và Andrew Ridgeley G.I

"Đó là mùa thu năm 1984. Tôi đang đến nhà anh ấy xem bóng đá trên TV. Và rồi Yog (biệt danh của George Michael) biến mất. Chưa đầy một giờ sau, anh từ phòng đi xuống, rất phấn khởi và nói muốn chơi cho tôi nghe một ca khúc. Anh ấy sáng tác chuỗi hợp âm, phần đầu và điệp khúc. Đó là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc, rõ ràng là một ca khúc hit với giai điệu rực rỡ và đặc trưng của lễ Giáng sinh", Ridgeley nhớ lại.

Bên ngoài Vương quốc Anh, bài hát từng đứng đầu bảng xếp hạng ở Đan Mạch, Đức, Ireland, Slovenia và Thụy Điển, đồng thời lọt vào top 10 bảng xếp hạng ở một số quốc gia bao gồm Úc, Canada và Mỹ. Thế hệ trung niên ở Sài Gòn nhiều người vẫn mãi nhớ giai điệu và ca từ ca khúc Last Christmas bất tử do George Michael thể hiện.