Ca khúc mới của 'em gái quốc dân' IU gây sốt

IU có màn trở lại làng nhạc ấn tượng với Love Wins All CẮT TỪ CLIP

Tối 24.1 (giờ địa phương), IU tung ca khúc Love Wins All và MV cùng tên. Đây là bài hát mở đầu cho album sắp tới của IU. Chỉ sau một giờ phát hành, bài hát Love Wins All đã vươn lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng nhạc số Top 100 của Melon (Hàn Quốc) danh giá.

Nhờ đó, Love Wins All là hit thứ hai trong lịch sử nhanh chóng "hạ cánh" ở vị trí số 1 bảng xếp hạng Melon Top 100 chỉ sau một giờ phát hành. Trước Love Wins All, ca khúc lập kỷ lục tương tự là Yet To Come của BTS. Thành tích trên cũng giúp IU đạt danh hiệu nữ nghệ sĩ đầu tiên có ca khúc được hạng nhất Top 100 của Melon ngay trong vòng 24 giờ đầu tiên đến với công chúng. Bên cạnh đó, Love Wins All còn đang được đà "làm mưa làm gió" trên hàng loạt bảng xếp hạng nhạc số xứ kim chi.

Ca khúc lẫn MV Love Wins All thu về nhiều lời khen ngợi CẮT TỪ CLIP

Riêng MV Love Wins All cũng đang gây sốt khắp mạng xã hội. MV được chỉ đạo bởi Um Tae Hwa, đạo diễn của phim Địa đàng sụp đổ (Concrete Utopia) nổi tiếng. MV xoay quanh câu chuyện đau lòng về một cặp đôi tìm mọi cách để sinh tồn trong bối cảnh tương lai hậu tận thế.

Đặc biệt, MV Love Wins All đánh dấu màn kết hợp của IU và V (BTS), hai tên tuổi hàng đầu làng Kpop. Được biết, V đã cùng IU quay MV Love Wins All trước khi nhập ngũ. Những khoảnh khắc ngọt ngào và đáng yêu của cả hai giọng ca đình đám trong MV được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thích thú với lần hợp tác này của hai thần tượng.

V và IU có cái kết dang dở trong MV CẮT TỪ CLIP

Hiện, IU (tên thật: Lee Ji Eun) chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên H.E.R bắt đầu từ tháng 3 tại Seoul (Hàn Quốc). Chuỗi concert sắp tới của "em gái quốc dân" Hàn Quốc dự kiến sẽ đi qua nhiều thành phố ở châu Á, châu Âu và Mỹ.