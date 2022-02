Ca khúc nào vừa được tôn vinh là bản tình ca hay nhất mọi thời đại?

Bản tình ca hay nhất mọi thời đại Endless Love do nhạc sĩ kiêm ca sĩ Lionel Richie sáng tác vào năm 1981. Đây là bài hát chủ đề cho bộ phim cùng tên của nhà làm phim Franco Zeffirelli, nữ diễn viên Brooke Shields đóng chính. Đạo diễn Franco Zeffirelli đã đề nghị Lionel Richie mời thêm một giọng ca nữ cùng thể hiện Endless Love và đó là danh ca Diana Ross.

Danh sách 50 bản tình ca hay nhất mọi thời đại của tạp chí âm nhạc Billboard được tính toán dựa trên tỷ lệ doanh thu của mỗi bài hát khi nó xếp vị trí cao nhất và thấp nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, tính từ năm 1958 cho đến nay. Mỗi ca khúc xuất hiện trong danh sách đều phải có từ "love" (tình yêu) trong tựa đề.





Xếp sau Endless Love, các ca khúc trong top 5 bản tình ca hay nhất mọi thời đại do Billboard bình chọn lần lượt là: I’ll Make Love to You (1994) của Boyz II Men, How Deep Is Your Love (1977) của Bee Gees, We Found Love (2011) của Rihanna và Calvin Harris, Silly Love Songs (1976) của Wings.

Danh sách 50 bản tình ca hay nhất mọi thời đại của Billboard tôn vinh nhiều bài hát kinh điển như I Will Always Love You (1992) của danh ca Whitney Houston... lẫn một số ca khúc thịnh hành trong vài năm gần đây như Love Yourself (2016) của Justin Bieber, Someone You Loved (2019) của Lewis Capaldi...