Olivia Rodrigo, BTS vào các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến hàng đầu năm 2021

Danh sách nêu tên các nghệ sĩ Olivia Rodrigo, nhóm nhạc BTS, Bad Bunny… do Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật số (DIMA) đưa ra, trong đó Amazon, Apple Music, Pandora, Spotify và YouTube là thành viên.

DIMA lưu ý rằng lượng phát trực tuyến tiếp tục tăng vào năm 2021 và các nghệ sĩ đã giành được nhiều vị trí hàng đầu trong danh sách cuối năm. Giám đốc điều hành DIMA Garrett Levin cho biết: “Câu chuyện âm nhạc năm 2021 được xác định bởi những nghệ sĩ tuyệt vời, cả quen thuộc lẫn mới - những người có thể khai thác sức mạnh của âm nhạc phát trực tuyến để kết nối với người hâm mộ. Năm nay, chúng tôi đón nhận sự trở lại dần của nhạc sống, một năm sau khi hầu hết các buổi hòa nhạc trực tiếp đóng cửa vì dịch bệnh, đồng thời nhận ra rằng những thách thức vẫn còn đó. Một điểm sáng giữa thời đại dịch Covid-19 là chúng ta nhận ra ngày càng nhiều người hâm mộ háo hức khám phá nghệ sĩ mới đồng thời dõi theo sự nghiệp của họ, kết nối lại những bài hát yêu thích cũ và lắng nghe những nghệ sĩ họ yêu thích qua hình thức phát trực tuyến”.





Trên nền tảng phát trực tuyến Apple Music, ca khúc hàng đầu là Dynamite (BTS), Drivers License (Olivia Rodrigo), Positions (Ariana Grande). Spotify vinh danh nghệ sĩ của năm gồm: Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake, Justin Bieber và ca khúc của năm là Drivers License (Olivia Rodrigo), MONTERO - Call Me By Your Name (Lil Nas X), STAY (The Kid LAROI). Youtube đưa ra danh sách video của năm: Back in Blood (Pooh Shiesty), Save Your Tears (The Weeknd), MONTERO - Call Me By Your Name (Lil Nas X). Amazon cũng có danh sách những ca khúc hay nhất năm 2021: Kiss Me More (Doja Cat), Fancy Like (Walker Hayes), Way 2 Sexy (Drake)…