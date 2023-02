Ca khúc 'Somebody' giúp Trương Trần Anh Duy đạt Top 1 iTunes Việt Nam

Thị trường âm nhạc Việt Nam luôn là một thị trường sôi động và có mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nhất là ở thời điểm này, khi rất nhiều ca sĩ đang dồn lực để ra mắt những dự án mới khởi động cho năm 2023. Chính vì vậy, việc ra mắt được một sản phẩm thành công và nhận được sự đón nhận từ người hâm mộ luôn là điều mà rất nhiều ca sĩ trẻ hướng tới và tự hào khi có được.

Trương Trần Anh Duy đạt Top 1 iTunes Việt Nam với hit mới Somebody

Với Trương Trần Anh Duy, điều này cũng không ngoại lệ. Vừa mới đây, nam ca sĩ trẻ đã cho ra mắt MV mới mang tên Somebody – một ca khúc mang sắc màu hiện đại, mới mẻ, năng động, rất khác biệt so với phong cách trước đây của mình. Trương Trần Anh Duy cho ra mắt sản phẩm với mong muốn có thể chinh phục được thêm nhiều khán giả, tạo bước đệm vững chắc hơn cho hành trình chinh phục âm nhạc của mình. Và điều đã khiến cho nam ca sĩ trẻ vô cùng bất ngờ, hạnh phúc pha lẫn xúc động, chính là việc Somebody bất ngờ vượt qua nhiều sản phẩm âm nhạc hàng đầu khác để lọt vào top 1 của bảng xếp hạng Itunes Việt Nam. Việc này lại càng có ý nghĩa và khích lệ tinh thần của Trương Trần Anh Duy mạnh mẽ hơn khi ca khúc Somebody làm được điều này chỉ sau 1 giờ ra mắt.

Nam ca sĩ trẻ Trương Trần Anh Duy lần đầu đạt Top 1 iTunes Việt Nam với hit Somebody

Ở thời điểm MV Somebody vươn lên Top 1 bảng xếp hạng Itunes Việt Nam, có thể thấy rất nhiều cái tên quen thuộc khác cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này, đặc biệt có cả NCT DREAM, một nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng của âm nhạc Hàn Quốc. Ngoài ra còn có Sam Smith & Kim Petras, Miley Cyrus, BSS, Huỳnh James & Pjnboys, Masew, B-Ray & RedT và bài hát My Stupid Heart đang rất hot trên mạng xã hội.

Trương Trần Anh Duy cho biết, anh không dám nhận những danh hiệu quá “cao siêu” như “quán quân bảng xếp hạng”, mà chỉ tự nhận bản thân mình có một chút may mắn hơn nhiều sản phẩm khác cùng thời điểm khi được nhiều khán giả yêu thương ủng hộ. Anh cảm thấy việc lựa chọn đi theo hướng sôi động, trẻ trung và quyến rũ hơn của mình là đúng đắn.

MV Somebody Trương Trần Anh Duy vượt nhiều nghệ sĩ “máu mặt” vươn lên Top 1 iTunes Việt Nam NSCC

Trương Trần Anh Duy chia sẻ, Somebody là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ SanV thuộc NT Team, một team sản xuất âm nhạc cực kỳ trẻ và tài năng. Nam ca sĩ cũng rất cảm kích và cảm ơn các cộng sự đã cùng mình tham gia tạo nên dự án Top 1 Itunes Việt Nam lần này. Thành tích này không chỉ là của riêng Trương Trần Anh Duy mà là của toàn bộ ê-kíp.

Chia sẻ thêm về bản hit, Trương Trần Anh Duy kể: “Dự án lần này tôi đánh mạnh về phần âm nhạc, cố gắng tìm tòi và tạo nên một bài hát phải bắt tai - bắt trend nhất. Còn ý tưởng MV lần này có được là do trong lần đầu tiên nghe demo bài hát, trong đầu tôi bỗng lóe lên hình ảnh những nàng hoa hậu, người mẫu đang đi những bước catwalk trên nền nhạc cực bốc. Thế nên MV Somebody đã hình thành với phong cách nóng bỏng và ấn tượng đến thế”. Ngoài ra, chất nhạc pha trộn một chút latin cũng khiến cho bản hòa âm của Somebody trở nên quyến rũ, và giúp cho ca khúc đi thẳng vào vị trí Top 1 Itunes chỉ sau chưa đầy 60 phút.

Nam ca sĩ trẻ Trương Trần Anh Duy nỗ lực làm mới hình ảnh sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát NSCC

Nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, sau nhiều cố gắng hoàn thiện bản thân, đây là lần đầu tiên Trương Trần Anh Duy chinh phục được vị trí dẫn đầu của một bảng xếp hạng uy tín. Anh hy vọng đây sẽ là một mở đầu thuận lợi cho một năm 2023 đầy hứa hẹn. Anh hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ mình cũng như từng ủng hộ các sản phẩm của anh như Sau ngần ấy năm, Somebody và hàng loạt dự án cộng đồng "khủng" mà anh từng làm đại sứ như Ngân nga Việt Nam, Vaccine Số - 1 chiến dịch cực kỳ ý nghĩa khác của UNESCO - CEP.