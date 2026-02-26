Cá lóc nướng vía Thần tài ở TP.HCM: Đỏ lửa xuyên đêm nhưng không còn vài tấn như trước

Ngày vía Thần tài 2026, con đường bán cá lóc nướng nổi tiếng ở TP.HCM vẫn đỏ lửa xuyên đêm, nhưng nhiều tiệm cho biết không còn cảnh chuẩn bị vài tấn do sức mua chững lại.
Dù đã gần 23 giờ ngày 25.2, nhưng đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) vẫn nghi ngút khói, thơm lừng mùi cá lóc nướng chuẩn bị cho ngày vía Thần tài. Trên đoạn đường khoảng 500 m, những lò than đỏ lửa hết công suất, nhân công thoăn thoắt trở cá, hết mẻ này đến mẻ khác để kịp phục vụ cho ngày vía Thần tài mùng 10 tháng giêng. Năm nay, dù lượng cá chuẩn bị giảm đáng kể so với mọi năm, không khí buôn bán vẫn tất bật, người làm thay phiên nhau xuyên đêm.
Ngày vía thần tài, phố cá lóc TP.HCM giảm lượng bán: ‘Như mọi năm là kẹt xe rồi’
