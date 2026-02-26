Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cá lóc nướng vía Thần tài ở TP.HCM: Đỏ lửa xuyên đêm nhưng không còn vài tấn như trước

Thái Hòa - Ngọc Ngọc
26/02/2026 11:10 GMT+7

Ngày vía Thần tài 2026, con đường bán cá lóc nướng nổi tiếng ở TP.HCM vẫn đỏ lửa xuyên đêm, nhưng nhiều tiệm cho biết không còn cảnh chuẩn bị vài tấn do sức mua chững lại.

Dù đã gần 23 giờ ngày 25.2, nhưng đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) vẫn nghi ngút khói, thơm lừng mùi cá lóc nướng chuẩn bị cho ngày vía Thần tài. Trên đoạn đường khoảng 500 m, những lò than đỏ lửa hết công suất, nhân công thoăn thoắt trở cá, hết mẻ này đến mẻ khác để kịp phục vụ cho ngày vía Thần tài mùng 10 tháng giêng. Năm nay, dù lượng cá chuẩn bị giảm đáng kể so với mọi năm, không khí buôn bán vẫn tất bật, người làm thay phiên nhau xuyên đêm.

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 1.

Những hàng cá lóc nướng đã đỏ lửa từ chiều 25.2 đến đêm khuya để kịp phục vụ khách cúng vía Thần Tài vào sáng hôm sau

ẢNH: THÁI HÒA

Ngày vía thần tài, phố cá lóc TP.HCM giảm lượng bán: ‘Như mọi năm là kẹt xe rồi’

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 2.

Tại tiệm cá lóc nướng của chị Nguyễn Viên (40 tuổi), cá, bún, rau và bánh tráng được chuẩn bị sẵn sàng. Chị cho biết mỗi năm chỉ bán duy nhất một ngày nên dù thức xuyên đêm, chị và mọi người vẫn rất vui. Năm nay, tiệm chuẩn bị gần 500 kg cá lóc ngày vía Thần tài

ẢNH: THÁI HÒA

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 3.

Đặc biệt năm nay, tiệm cá lóc nướng Thanh Phong giảm đáng kể số lượng cá. “Những năm trước có thể chuẩn bị tới vài tấn mà năm ngoái còn 800 kg, năm nay chỉ chuẩn bị khoảng 600 kg thôi”, anh Phương Tuấn (36 tuổi), đại diện tiệm chia sẻ

ẢNH: THÁI HÒA

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 4.

Một số cửa hàng cho biết giá cá lóc nướng vẫn giữ nguyên như mọi năm, dao động 150.000 - 250.000 đồng/con tùy kích thước và nhu cầu khách hàng

ẢNH: THÁI HÒA

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 5.

Anh Tấn Khải (44 tuổi) cho biết dù nhà cách gần 10 km, năm nào anh cũng đến đây mua cá lóc nướng từ tối 25.2 để kịp sáng hôm sau cúng vía Thần tài

ẢNH: THÁI HÒA

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 6.

Cứ hết mẻ cá này lại đến mẻ khác, người bán không ngơi tay, liên tục quạt lửa để giữ than cháy đều

ẢNH: THÁI HÒA

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 7.

Mỗi năm một lần, chị Phan Thị Mai Hoa (50 tuổi) cùng người thân và hàng xóm đến phụ tiệm cá lóc nướng Trung. Gần đến mùng 10, chị tạm nghỉ làm để chuẩn bị rau bán trong ngày vía Thần tài. “Hơn 10 người cùng phụ, ai mệt thì nghỉ rồi thay phiên nhau làm”, chị Hoa nói

ẢNH: NGỌC NGỌC

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 8.

Tại tiệm cá lóc nướng Trung, hơn 20 người tất bật sơ chế, nướng cá từ 2 ngày trước ngày vía Thần tài. Năm nay, tiệm đã chuẩn bị khoảng 500 kg cá lóc để bán

ẢNH: THÁI HÒA

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 9.

Dù đã gần 23 giờ đêm, anh Phạm Văn Toàn (36 tuổi) vẫn chạy từ huyện Bình Chánh cũ đến đường Tân Kỳ Tân Quý để mua cá lóc nướng cúng sớm. Anh cho biết đã mua cá lóc nướng ở đây được 4 năm, vì theo anh đây là địa điểm nổi tiếng nhất vào mỗi mùa vía Thần tài

ẢNH: NGỌC NGỌC

Cá lóc nướng vía Thần Tài ở TP.HCM: Vắng dần cảnh chuẩn bị vài tấn - Ảnh 10.

Hàng nghìn con cá lóc đã được nướng sẵn dọc theo tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý sẵn sàng ngày vía Thần tài

ẢNH: NGỌC NGỌC

Tin liên quan

Ngày vía Thần tài 2026: Mua vàng ngày này sẽ có lộc quanh năm?

Ngày vía Thần tài 2026: Mua vàng ngày này sẽ có lộc quanh năm?

Ngày vía Thần tài mùng 10 tháng giêng, tại các đô thị lớn người dân lại chen chân mua vàng 'lấy lộc' đầu năm. Có thật mua vàng ngày này sẽ có lộc quanh năm?

Ngày vía Thần tài: Nguồn gốc ông Thần tài, mua vàng là có lộc?

Cách chuẩn bị mâm cúng và bài khấn ngày vía Thần tài

Khám phá thêm chủ đề

cá lóc nướng Ngày vía Thần Tài Mùng 10 Tháng Giêng Rằm tháng Giêng phường Tân Sơn Nhì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận