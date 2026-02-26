Cá lóc nướng vía Thần tài ở TP.HCM: Đỏ lửa xuyên đêm nhưng không còn vài tấn như trước

Dù đã gần 23 giờ ngày 25.2, nhưng đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) vẫn nghi ngút khói, thơm lừng mùi cá lóc nướng chuẩn bị cho ngày vía Thần tài. Trên đoạn đường khoảng 500 m, những lò than đỏ lửa hết công suất, nhân công thoăn thoắt trở cá, hết mẻ này đến mẻ khác để kịp phục vụ cho ngày vía Thần tài mùng 10 tháng giêng. Năm nay, dù lượng cá chuẩn bị giảm đáng kể so với mọi năm, không khí buôn bán vẫn tất bật, người làm thay phiên nhau xuyên đêm.

Những hàng cá lóc nướng đã đỏ lửa từ chiều 25.2 đến đêm khuya để kịp phục vụ khách cúng vía Thần Tài vào sáng hôm sau ẢNH: THÁI HÒA

Ngày vía thần tài, phố cá lóc TP.HCM giảm lượng bán: ‘Như mọi năm là kẹt xe rồi’

Tại tiệm cá lóc nướng của chị Nguyễn Viên (40 tuổi), cá, bún, rau và bánh tráng được chuẩn bị sẵn sàng. Chị cho biết mỗi năm chỉ bán duy nhất một ngày nên dù thức xuyên đêm, chị và mọi người vẫn rất vui. Năm nay, tiệm chuẩn bị gần 500 kg cá lóc ngày vía Thần tài ẢNH: THÁI HÒA

Đặc biệt năm nay, tiệm cá lóc nướng Thanh Phong giảm đáng kể số lượng cá. “Những năm trước có thể chuẩn bị tới vài tấn mà năm ngoái còn 800 kg, năm nay chỉ chuẩn bị khoảng 600 kg thôi”, anh Phương Tuấn (36 tuổi), đại diện tiệm chia sẻ ẢNH: THÁI HÒA

Một số cửa hàng cho biết giá cá lóc nướng vẫn giữ nguyên như mọi năm, dao động 150.000 - 250.000 đồng/con tùy kích thước và nhu cầu khách hàng ẢNH: THÁI HÒA

Anh Tấn Khải (44 tuổi) cho biết dù nhà cách gần 10 km, năm nào anh cũng đến đây mua cá lóc nướng từ tối 25.2 để kịp sáng hôm sau cúng vía Thần tài ẢNH: THÁI HÒA

Cứ hết mẻ cá này lại đến mẻ khác, người bán không ngơi tay, liên tục quạt lửa để giữ than cháy đều ẢNH: THÁI HÒA

Mỗi năm một lần, chị Phan Thị Mai Hoa (50 tuổi) cùng người thân và hàng xóm đến phụ tiệm cá lóc nướng Trung. Gần đến mùng 10, chị tạm nghỉ làm để chuẩn bị rau bán trong ngày vía Thần tài. “Hơn 10 người cùng phụ, ai mệt thì nghỉ rồi thay phiên nhau làm”, chị Hoa nói ẢNH: NGỌC NGỌC

Tại tiệm cá lóc nướng Trung, hơn 20 người tất bật sơ chế, nướng cá từ 2 ngày trước ngày vía Thần tài. Năm nay, tiệm đã chuẩn bị khoảng 500 kg cá lóc để bán ẢNH: THÁI HÒA

Dù đã gần 23 giờ đêm, anh Phạm Văn Toàn (36 tuổi) vẫn chạy từ huyện Bình Chánh cũ đến đường Tân Kỳ Tân Quý để mua cá lóc nướng cúng sớm. Anh cho biết đã mua cá lóc nướng ở đây được 4 năm, vì theo anh đây là địa điểm nổi tiếng nhất vào mỗi mùa vía Thần tài ẢNH: NGỌC NGỌC