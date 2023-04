Ca mắc Covid-19 bất ngờ tăng cao

Theo thông báo của Bộ Y tế, hôm nay 3.4, trong nước ghi nhận 40 ca mắc Covid-19 mới, cao gấp 4 lần so với ngày trước đó, là số mắc mới ghi nhận trong ngày cao nhất trong các tuần gần đây (trong tuần gần đây nhất ghi nhận 1 - 30 ca mắc Covid-19 mới/ngày).

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11,527 triệu ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hôm nay 3.4, số ca mắc Covid-19 mới bất ngờ tăng cao. Bộ Y tế tiếp tục đánh giá biến đổi của virus SARS-CoV-2 BỘ Y TẾ

Hôm nay, trong nước không có bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Từ đầu dịch đến nay, cả nước có hơn 10,61 triệu ca mắc đã được điều trị khỏi.

Theo thống kê của Bộ Y tế, liên tục từ đầu năm đến nay, cả nước không ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tại các cơ sở điều trị có 4 bệnh nhân đang thở ô xy, không có bệnh nhân nặng phải thở máy, can thiệp ECMO.

Trong ngày 2.4, có hơn 1.000 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Tổng số gần 265,99 triệu liều đã được tiêm trên cả nước. Trong đó, hơn 223,4 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, gần 24 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và gần 18,6 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đến cuối tháng 3, thế giới đã ghi nhận trên 682 triệu ca mắc Covid-19, hơn 6,8 triệu ca tử vong. Trong 1 tháng gần đây (từ 13.2 - 12.3) thế giới ghi nhận gần 4,1 triệu ca mắc mới và 28.000 ca tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới cho rằng cần tiếp tục đánh giá về mức độ biến đổi của SARS-CoV-2 để biết virus này có tiếp tục biến đổi hay không; đồng thời vẫn cần tiếp tục triển khai tiêm vắc xin tới từng người dân, nhất là ở các nước kém phát triển.

Trong nước, Bộ Y tế liên tục cập nhật từ quốc tế và chủ động nghiên cứu đánh giá về sự xuất hiện các biến chủng Covid-19 và đã xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch Covid-19 có biến chủng mới nguy hiểm hơn, bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế.