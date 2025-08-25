Cá mập trắng khổng lồ xuất hiện gần nhiều bãi biển Mỹ

Một bãi biển ở Scarborough (bang Maine, Mỹ) hôm 13.8 gần nơi có cá mập trắng xuất hiện ẢNH: AP

Cá mập trắng khổng lồ ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn tại vùng biển phía đông bắc nước Mỹ, được cho là do nguồn thức ăn của chúng là hải cẩu gia tăng tại vùng nước này và nhiều người phải học cách "chung sống" với chúng.

Cá mập trắng có thể dài đến 6 m và từng khiến nhiều người lo sợ sau bộ phim Hàm cá mập (Jaws) của đạo diễn Steven Spielberg vào năm 1975. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết những người tắm biển nói chung rất an toàn trước nguy cơ bị cá mập tấn công.

Di chuyển theo hải cẩu

Trong những năm gần đây, việc phát hiện cá mập trắng ngoài khơi bán đảo Cape Cod (bang Massachusetts), ngày càng trở nên thường xuyên và tổ chức bảo tồn Atlantic White Shark Conservancy đã ghi nhận hàng trăm cá thể trong hơn một thập niên qua.

Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy loài cá mập này đang di chuyển xa hơn về phía bắc, tới New Hampshire, Maine và xa hơn nữa, theo ông Greg Skomal tại Sở Thủy sản Massachusetts và là một nhà nghiên cứu cá mập trắng kỳ cựu.

Ông David Lancaster, một ngư dân khai thác sò thương mại tại thị trấn Scarborough (bang Maine), đã dùng thiết bị bay không người lái có gắn camera để quan sát một con cá mập dài khoảng 3,6 m gần các bãi biển nổi tiếng của thị trấn hồi đầu tháng này.

Ông mô tả loài vật ấy là "hùng vĩ" và "thật sự đáng kinh ngạc". Tuy nhiên, ông cũng nói rằng những người bơi lội cần phải cảnh giác với loài vật khổng lồ này.

Lý do chính của việc cá mập trắng di chuyển lên phía bắc được cho là nhờ công tác bảo tồn hải cẩu thành công ở vùng New England và Canada thông qua các đạo luật liên quan, vốn đã giúp quần thể hải cẩu phát triển mạnh và trở thành nguồn thức ăn cho loài cá mập săn mồi.

Chung sống với cá mập

Cá mập trắng được hưởng lợi từ các biện pháp bảo vệ, bao gồm lệnh cấm đánh bắt trong vùng biển liên bang của Mỹ được áp dụng từ năm 1997. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp chúng vào nhóm loài dễ bị tổn thương.

Dù với kích thước và sức mạnh lớn của cá mập trắng, những cuộc chạm trán nguy hiểm giữa chúng và con người là cực kỳ hiếm. Trên thế giới đã có chưa đến 60 vụ cá mập trắng cắn chết người, theo cơ sở dữ liệu International Shark Attack File tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Florida.

Một con cá mập trắng được tổ chức Atlantic White Shark Conservancy đặt tên Turbo

ẢNH: AP

Vụ tấn công chết người đầu tiên do cá mập ở bang Maine được ghi nhận vào năm 2020, khi một con cá mập trắng tấn công bà Julie Dimperio Holowach (63 tuổi) ngoài khơi đảo Bailey.

"Đó là điều cực kỳ hiếm gặp. Nhưng chúng tôi cung cấp tất cả những thông tin này để điều chỉnh hành vi của con người và hy vọng giảm thiểu bất kỳ cuộc chạm trán tiêu cực nào giữa con người và cá mập", theo bà Ashleigh Novak, điều phối viên nghiên cứu của tổ chức Atlantic White Shark Conservancy.