Cà Mau: 2 phó giám đốc công an tỉnh được thăng quân hàm đại tá

Ngày 14.6, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá cho 2 phó giám đốc công an tỉnh này.

Đó là thượng tá Hồ Việt Triều và thượng tá Đoàn Thanh Thủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, được Bộ trưởng Bộ Công an thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá.





Tại buổi lễ, đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, nỗ lực phấn đấu trong công tác của các cán bộ, chiến sĩ được thăng quân hàm, nâng bậc lương.

Đồng thời, mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của công an tỉnh, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân.