Vụ 'xài chùa' hơn 28 ha đất vàng suốt 25 năm: Phức tạp về an ninh trật tự

Ngày 18.2, ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết tại khu "đất vàng" bãi tắm Thùy Vân vừa xảy ra vụ cố ý gây thương tích giữa hộ kinh doanh và người thu tiền điện, nước khu du lịch khiến nơi đây đang tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Vũng Tàu xử lý theo thẩm quyền.

Bị đánh khi đến thu tiền điện nước

Cụ thể, ngày 6.2, tại khu du lịch (KDL) San Hô Xanh do Công ty CP khách sạn du lịch Tháng Mười quản lý xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Theo đó, ông Vũ Thanh Nhàn được công ty trên hợp đồng giao khoán kinh doanh tại KDL San Hô Xanh cùng ông Mai Quốc Việt (47 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) đến ki ốt của ông Trần Văn Minh để thu tiền điện, nước, phí môi trường...

Tại đây, giữa nhóm người của ông Minh và nhóm ông Nhàn xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Ông Việt bị nhóm ông Minh dùng hung khí đánh vào đầu, được người dân và du khách can ngăn.

Ông Việt bị thương tích khắp người, trong đó có vết thương may gần 10 mũi trên đầu. Vụ việc xảy ra, Công an P.Thắng Tam, Công an TP.Vũng Tàu đã đến hiện trường xác minh vụ việc.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định vụ việc đánh nhau có sự tham gia của các đối tượng xã hội trên địa bàn TP.Vũng Tàu, có người mới ra tù nên đã vào cuộc để đấu tranh tranh phòng ngừa.

Nguy cơ mất an ninh trật tự

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công ty CP khách sạn du lịch Tháng Mười cho biết tại KDL San Hô Xanh có 17 hộ ký hợp đồng kinh doanh với công ty.





Tháng 8.2021, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quyết định thu hồi hơn 28 ha đất ở bãi tắm Thùy Vân nên công ty trên đã không ký hợp đồng kinh doanh với các hộ này nữa. Cuối năm 2021, công ty đã cắt điện, nước đối với các hộ kinh doanh.

Sau khi công ty cúp điện, nước thì ông Vũ Thanh Nhàn (năm 2020 công ty có giao khoán kinh doanh cho ông Nhàn và bổ nhiệm người này làm trưởng khu du lịch-PV) đấu lại điện, nước cho các hộ tiểu thương tiếp tục kinh doanh có thu tiền.

“Trước khi đi thu tiền điện, nước, môi trường của các hộ kinh doanh, tôi đã có thông báo trước và họ đều đồng ý. Thế nhưng khi đến hộ kinh doanh của ông Minh để thu tiền thì ông này không chịu và tổ chức người đánh ông Việt, là người đi chung với tôi”, ông Nhàn bức xúc.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông Minh cho biết ông cùng các hộ kinh doanh ký hợp đồng với Công ty CP khách sạn du lịch Tháng Mười nên chỉ đóng tiền cho công ty, ông Nhàn không có quyền thu tiền. Ông Minh cho biết bản thân ông bị nhóm ông Nhàn đánh trước, còn ai đánh ông Việt bị thương thì không biết.

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND P.Thắng Tam nhận định hoạt động của các KDL, bãi tắm tại khu vực bãi tắm Thùy Vân đang thuộc diện thu hồi để bàn giao cho UBND TP.Vũng Tàu quản lý hiện có nhiều dấu hiệu diễn biến phức tạp về an ninh trật tự.

“Hiện khu đất này đã được nhà nước thu hồi, việc hoạt động tự phát của các KDL không có đơn vị chủ quản, khoán kinh doanh, có nhiều cá nhân riêng lẻ hoạt động như KDL San Hô Xanh sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp dẫn đến mất an ninh trật tự. UBND phường đã làm việc với Công ty CP khách sạn du lịch Tháng Mười và đề nghị đóng cửa KDL nói trên trước ngày 28.2, không để xảy ra việc tranh giành kinh doanh nữa”, ông Toản nói.

Ông Toản cũng khẳng định, việc ông Nhàn đi thu tiền là không đúng và đã đề nghị công ty phải trực tiếp quản lý bãi tắm, KDL San Hô Xanh cho đến khi bàn giao mặt bằng cho nhà nước. “Đối với việc đánh nhau, gây thương tích thì phường đề nghị cơ quan công an điều tra làm rõ trách nhiệm, xử lý theo đúng quy định”, ông Toản cho hay.