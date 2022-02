Quán nhậu tổ chức 'tiệc sexy': Xác định biểu diễn mang tính chất đồi trụy

Liên quan vụ quán nhậu tổ chức "tiệc sexy" giữa lòng thành phố mà Báo Thanh Niên phản ánh, ngày 18.2, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long; Thanh tra Sở VH-TT-DL và UBND P.3 (TP.Vĩnh Long) mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H (nữ, 32 tuổi, ngụ P.3, Q.8, TP.HCM) chủ quán Ốc Baby (Ốc Baby 2 do chủ quán tự đặt) nằm trên đường Nguyễn Văn Thiệt, khóm 2, P.3, TP.Vĩnh Long, về vi phạm liên quan lĩnh vực văn hóa; an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, lúc 20 giờ 30 phút ngày 14.2, quán Ốc Baby có thuê một nhóm thanh niên (chuyển giới) để tổ chức các hoạt động ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, mặc trang phục và hành động để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh; đồng thời mở nhạc, ca hát với âm thanh lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng, ảnh hưởng cuộc sống của người dân xung quanh khu vực đến 0 giờ 10 phút ngày 15.2. Đáng nói, các hoạt động này được một số khách tại quán livestream trực tiếp, quay phim chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, trước sự chứng kiến của những người liên quan, chủ quán Ốc Baby đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Xét thấy các hành vi trên vi phạm khoản 5 Điều 16 Nghị định số 38, ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; điểm a, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 144, ngày 31.12.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình nên Công an TP.Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.





Đồng thời, căn cứ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Công an TP.Vĩnh Long đề xuất Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Long trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.K.H theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 14.2, tại quán nhậu Ốc Baby có một nhóm mặc bikini, có người "mặc như không mặc" đi xung quanh quán trên để chèo kéo khách bằng những hành động phản cảm. Thực khách trong quán còn được người cầm micro khuyến khích chạm vào các vùng nhạy cảm của những người trên và nhét những tờ giống tiền vào các vùng nhạy cảm… Nhiều người còn dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh livestream trên mạng xã hội.

Sự việc phản cảm trên kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ ngay giữa trung tâm TP.Vĩnh Long kèm theo tiếng nhạc chát chúa đã thu hút rất nhiều người đến ngồi kín quán và đứng ngoài đường để theo dõi… Đáng chú ý, thời điểm diễn ra "tiệc sexy" có nhiều thiếu nhi đang ngồi tại quán.