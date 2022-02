Tây Ninh: Đang thu tiền bảo kê quán cà phê thì chạm mặt cảnh sát hình sự

Ngày 15.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Phát, Trần Thanh Tú (cùng 18 tuổi), Phạm Thanh Hùng (26 tuổi), Nguyễn Văn Hào (19 tuổi), Lê Tấn Nhựt (18 tuổi), Trần Gia Bảo (18 tuổi) và Trần Văn Của (18 tuổi, cùng ngụ ấp Ninh Hưng, xã Chà Là, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào sáng 10.2, tại 1 quán cà phê thuộc ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là (H.Dương Minh Châu), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an H.Dương Minh Châu, bắt quả tang Nguyễn Tấn Phát đang thu 2 triệu đồng, tiền bảo kê quán cà phê.

Tiếp đó, lực lượng công an bắt khẩn cấp 6 nghi can khác gồm: Tú, Hùng, Hào, Nhựt, Bảo và Của. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 3 xe mô tô, 6 ống gas dùng cho súng bắn đạn bi, 3 con dao phóng lợn cán dài, 1 cây rựa, 1 ống tuýp sắt...

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 1.2022, Phát rủ 6 người kể trên cùng nhau sử dụng hung khí như súng tự chế, dao, ống tuýp sắt, rựa… đến các quán cà phê trên địa bàn H.Dương Minh Châu đặt vấn đề thu tiền bảo kê.





Nhóm của Phát buộc mỗi quán phải đóng từ 1 đến 2 triệu đồng, nếu không chấp thuận thì sẽ đập phá bàn ghế; đánh đập nhân viên; đuổi khách không cho các quán hoạt động. Trước sự côn đồ này, nhiều chủ quán cũng phải chấp thuận đóng tiền cho nhóm của Phát để yên ổn làm ăn.

Số tiền nhóm của Phát cưỡng đoạt được sử dụng ăn nhậu và mua thêm các loại hung khí trang bị cho nhóm để giải quyết mâu thuẫn.

Được biết, Phát có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và 3 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Hiện vụ cưỡng đoạt tài sản tại các quán cà phê trên địa bàn Dương Minh Châu đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.