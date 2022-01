Bị đánh nhập viện chỉ vì từ chối cho số điện thoại: Bất an vì thói côn đồ lộng hành

Nội dung đoạn clip như sau: Khoảng 23 giờ ngày 31.12.2021, chị N.V.A (24 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng chị H.T.L (27 tuổi, quê Tây Ninh) và một số người bạn đến một quán nhậu ở P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) để ăn uống.

Lúc này, một bàn nhậu (khoảng 20 người) đang tổ chức sinh nhật ngồi kế bên và có qua mời bia bàn chị A. kèm lời trêu ghẹo, xin số điện thoại làm quen, nhưng bị từ chối. Bực tức, nhóm này lớn tiếng chửi bới và hắt bia qua bàn chị A., rồi dùng ly bia tấn công. Trích xuất camera cho thấy, nhóm tấn công gồm những người nữ, các thanh niên hậu thuẫn ở phía sau và hăm dọa khi có người can ngăn. Vụ việc khiến chị A., chị L. và một người khác bị đa chấn thương, đứt gân tay phải nhập viện.

Đập ly vào đầu nạn nhân nhiều lần

Ngày 5.1, trả lời Thanh Niên, chị H.T.L (nạn nhân trong vụ việc trên) kể lại ngày 31.12.2021, chị cùng 3 người bạn nữ đến một quán nhậu ở TP.Thủ Đức để ăn uống, tâm sự chào đón năm mới 2022. Ngồi cạnh bàn của họ là một nhóm nam, nữ khoảng 20 người. Ban đầu, một số người nam qua bàn mời bia, nhóm chị L. cũng uống vì lịch sự. Nhưng sau đó, nhóm thanh niên luân phiên qua mời, xin số điện thoại nhưng không được các cô gái đồng ý.

“Họ cứ mời bia liên tục, tới 5 - 7 lần nên chúng tôi nói không uống được nữa, xin được cụng ly “nhấp môi” để họ uống. Nhiều lần bị chúng tôi từ chối, một người nam trong nhóm tỏ vẻ không đồng ý, hắt bia vào người tôi. Khi tôi la to “mời không uống thì thôi chứ tại sao làm như vậy”, thì nhiều bạn nữ (cùng nhóm người hắt ly bia) dùng ly bia ném qua bàn chúng tôi”, chị L. nói.

Ngay sau đó, nhóm này chạy qua bàn tấn công chị L. cùng nhóm bạn tới tấp. “Họ rất nhẫn tâm, ly bia đập vào đầu tôi hết lần này đến lần khác. Theo phản xạ, tôi đưa tay phải lên đầu đỡ thì bị đứt gân tay. Lúc đó máu chảy rất nhiều nhưng tôi vẫn cố chạy vào nhà vệ sinh trốn nhưng họ vẫn không buông tha, tiếp tục lao vào tấn công. Tôi đành ráng hết sức chạy ra ngoài, rồi cũng bị đánh tiếp, tất cả đều dùng ly bia đánh chứ không phải tay chân gì cả”, chị L. nhớ lại buổi tối kinh hoàng.

Một số khách tại quán thấy vậy lại can ngăn cũng bị đánh vạ lây. Lúc này, chị L. chạy thoát thân ra ngoài đường rồi lên taxi, vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, chữa trị. Trong khi đó, 3 bạn nữ cùng nhóm với chị L. bị thương nhẹ hơn, hiện đang điều trị tại nhà.

“Ngày 1.1, có 2 cán bộ Công an P.Hiệp Bình Chánh đến bệnh viện lấy lời khai về vụ việc. Đến chiều 4.1, tôi đã xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Mẹ và em gái phải từ Tây Ninh lên đây chăm sóc tôi. Sức khỏe và tinh thần tôi hiện xuống cấp trầm trọng vì cơ thể rất nhiều thương tích. Gân tay thì đứt, liệu tôi có trở lại cuộc sống bình thường như trước được không?”, chị L. lo lắng rồi đề nghị các cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm nhóm đối tượng manh động, có hành vi côn đồ.





Trả lời Thanh Niên, Công an P.Hiệp Bình Chánh cho biết sau khi sự việc xảy ra đã mời 7 người trong nhóm tấn công về cơ quan công an làm việc. Cơ quan công an cũng làm rõ động cơ, hành vi của các đối tượng nữ đã tấn công gây thương tích cho 4 cô gái. Công an P.Hiệp Bình Chánh đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an TP.Thủ Đức tiếp tục xử lý.

Nhân chứng nói gì?

Qua điều tra, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã mời làm việc đối với Tống Hoàng Hải (26 tuổi), Nguyễn Thị Khánh Linh (24 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức), Huỳnh Ngọc Ánh Tuyến (28 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (20 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, công an còn mời làm việc thêm 3 người khác liên quan vụ việc trên.

Công an TP.HCM cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng trong vụ ẩu đả tại quán nhậu nói trên để răn đe. Hiện, Công an TP.Thủ Đức vẫn đang lấy lời khai thêm nhiều người liên quan và chờ kết quả giám định thương tích bị hại để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Để tìm hiểu rõ vụ việc, trưa 5.1, chúng tôi tìm đến địa chỉ quán nhậu 2 Đô trên đường 23 (P.Hiệp Bình Chánh) nơi xảy ra vụ ẩu đả khiến 4 cô gái nhập viện trong đêm giao thừa.

Tiếp xúc với PV, ông T. (nhân viên tại quán) chưa hết ám ảnh khi kể lại sự việc mà mình cùng các nhân viên tại quán chứng kiến. Theo lời kể ông T., thời điểm xảy ra vụ ẩu đả vào giờ cận giao thừa, lượng khách tại quán vẫn rất đông. Lúc này, ông nghe tiếng cãi vã và xảy ra xô xát giữa hai bàn nhậu kế bên. Nhóm tấn công có từ 15 - 20 người, 4 cô gái bị đánh liên tục phải lùi sát về phía nhà vệ sinh. Khi phát hiện sự việc, các nhân viên quán tìm cách can ngăn nhưng bất thành.

Ông T. kể lại: “Họ đánh cô gái ấy (mặc áo đen - PV) chảy máu rất nhiều, lúc nhóm nữ chạy ra ngoài nhưng nhóm kia vẫn cố gắng truy đuổi. Tôi thấy họ bị đánh máu ra nhiều nên có lại năn nỉ mấy em đừng gây sự tại quán nữa”. Khi hỏi về nguyên nhân vụ việc, ông T. cùng các nhân viên quán đều không biết vì sự việc xảy ra quá nhanh, một số nhân viên nữ khi thấy cảnh máu me đã hoảng hốt tìm chỗ trốn.

Trích xuất hình ảnh từ camera, thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, nhóm tấn công còn đánh nhầm một số thực khách đang ăn uống tại đây. Cụ thể, một cô gái mặc áo đen cũng bị người phụ nữ trong nhóm tấn công dùng ly bia đánh liên tiếp vào đầu vì nhìn nhầm. (còn tiếp)