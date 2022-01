TP.HCM: Bị đánh nhập viện chỉ vì từ chối cho số điện thoại

Ngày 3.1.2022, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” của Tống Hoàng H. (26 tuổi), Nguyễn Thị Khánh L. (24 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức), Huỳnh Ngọc Ánh T. (28 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân M. (20 tuổi, quê Cà Mau). Cả nhóm này liên quan đến vụ ẩu đả tại quán nhậu trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) vào đêm 31.12.2021.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 31.12.2021, chị N.V.A (24 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng chị H.T.L (27 tuổi, quê Tây Ninh) và một số người bạn đến một quán nhậu ở P.Hiệp Bình Chánh để ăn uống.

Lúc này, một bàn nhậu (khoảng 20 người) đang tổ chức sinh nhật ngồi kế bên. Nhóm này có qua mời bia bàn chị A. và có buông lời trêu ghẹo, xin số điện thoại làm quen nhưng bị từ chối. Bực tức, nhóm này buông lời lớn tiếng chửi bới và hắt bia qua bàn chị A. khiêu khích. Nhóm của H. sau đó dùng ly bia tấn công nhóm chị A.





Vụ việc khiến chị A., chị L. và một người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân sau đó không trình báo cơ quan công an.

Tuy nhiên, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức vào cuộc xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định H. và một người khác trong nhóm tấn công chị A. dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.