TP.HCM: Phát hiện trong cơ sở kinh doanh ăn uống có 4 khách dương tính ma túy

Ngày 25.12, Công an Q.1 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ xử lý cơ sở kinh doanh trên địa bàn P.Phạm Ngũ Lão khi phát hiện 4 khách dương tính ma túy.

Trước đó, trong đêm Giáng sinh 24.12, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng nhiều lực lượng ban ngành và Công an P.Phạm Ngũ Lão, Công an Q.1 (TP.HCM) kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh T.O tại đường Lương Hữu Khánh. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang kinh doanh dịch vụ ăn uống và phục vụ 17 khách sử dụng bóng cười, hút shisha. Đoàn liên ngành phát hiện một số gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy cùng các viên nén màu vàng khác.





Đoàn kiểm tra lập biên bản hành chính với cơ sở này về lỗi: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài giờ quy định và quản lý để cho người khác sử dụng ma túy tại khu vực cơ sở quản lý.

Lực lượng chức năng test nhanh 17 khách gồm 10 nam, 7 nữ; kết quả có 4 khách (2 nam, 2 nữ) dương tính với ma túy. Các trường hợp dương tính ma túy được giao cho Công an P.Phạm Ngũ Lão tiếp tục lập hồ sơ xử lý.