Phải nghiêm trị hành vi côn đồ

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 3.1.2022, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang lấy lời khai, điều tra hành vi cố ý gây thương tích của Tống Hoàng H. (26 tuổi), Nguyễn Thị Khánh L. (24 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức), Huỳnh Ngọc Ánh T. (28 tuổi, quê Bình Dương), Nguyễn Xuân M. (20 tuổi, quê Cà Mau).

Cả nhóm này liên quan đến vụ ẩu đả tại quán nhậu trên địa bàn P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) vào đêm 31.12.2021.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 31.12.2021, chị N.V.A (24 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng chị H.T.L (27 tuổi, quê Tây Ninh) và một số người bạn đến một quán nhậu ở P.Hiệp Bình Chánh để ăn uống. Thời điểm này có một bàn nhậu (khoảng 20 người) đang tổ chức sinh nhật ngồi kế bên và vài người trong bàn sinh nhật qua mời bia bàn chị A., đồng thời buông lời trêu ghẹo, xin số điện thoại làm quen nhưng nhóm chị A. từ chối. Bực tức, nhóm sinh nhật buông lời lớn tiếng chửi bới và hắt bia qua bàn chị A. khiêu khích, sau đó nhóm của H. dùng ly bia tấn công nhóm chị A.

Vụ việc khiến chị A., chị L. và một người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân sau đó không trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an P.Hiệp Bình Chánh đã phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức vào cuộc xác minh, mời những người liên quan về trụ sở làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định H. và một người khác trong nhóm tấn công chị A. dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Không thể chấp nhận được

Nhiều bạn đọc (BĐ) rất bất bình trước hành vi của nhóm côn đồ trên, cho rằng việc đánh người như thế là không thể chấp nhận được. BĐ Văn Trung viết: “Đọc cái tin mà thấy quá bức xúc về đám côn đồ đánh người này. Thật không thể chấp nhận được! Mời bia, trêu ghẹo, xin số điện thoại làm quen nhưng bị từ chối, thế là đánh người, đến 2 người phải nhập viện. Không hiểu nổi”.





BĐ Tam Tam Nam bày tỏ: “Ở một thành phố lớn nhất nước mà có những vụ việc như vậy, thật không thể chấp nhận được. Đề nghị khởi tố vụ án để làm gương cho người khác”. Cùng ý kiến, BĐ Hân Hân viết: “Tôi cũng đề nghị công an khởi tố vụ đánh người đến phải nhập viện này. Nhìn cái ảnh người phụ nữ bị đánh phải bó bột cánh tay mà giận run người. Phải nghiêm trị những kẻ côn đồ, để bảo vệ dân lành. Không thể chấp nhận những kẻ manh động, coi thường pháp luật như vậy được”. Còn BĐ Pham Tan nhấn mạnh: “Xử lý không nghiêm thì sẽ còn nhiều vụ như thế này nữa”.

“Vụ việc này không thể nói là ẩu đả vì nhóm nạn nhân bị đánh vô cớ và chỉ chịu trận. Cần tăng nặng hình phạt, trừng trị thích đáng bọn côn đồ đánh người này, cho dù là bất kỳ lý do gì”, BĐ Trung Quang ý kiến.

Vì sao một số người trẻ dễ nổi nóng, mất kiểm soát ?

Từ vụ đánh người của nhóm côn đồ trên, BĐ Thế Bình đặt vấn đề: “Tôi thấy có một bộ phận người trẻ bây giờ rất dễ mất bình tĩnh, mất kiểm soát bản thân. Chỉ một cái nhìn, cái cười… của người khác cũng khiến họ manh động và ra tay, có khi rất dã man. Vì sao? Tại gia đình ư? Tại nhà trường sao? Hay tại xã hội? Cách đối xử với người khác của bộ phận này thật đáng sợ”. Trong khi đó, BĐ Hùng Cao lại nhận xét: “Tôi biết có những người bình thường rất hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng không hiểu sao khi đi với đám bạn thì như biến thành người khác, họ có thể làm những việc mà những ai quen biết họ không tài nào tưởng tượng được. Vì bạn xấu ư, đi với ma thì mặc áo giấy ư? Cho nên khi nghe nói đến băng, nhóm là tự nhiên tôi thấy sợ, tránh ngay từ xa”.

Theo nhiều BĐ, nguyên nhân sâu xa của tình trạng này có thể đến từ áp lực cuộc sống và cả việc lạm dụng chất kích thích như rượu bia, ma túy... khiến một số người trẻ mất kiểm soát. “Tôi rất mong các nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà tâm lý… nghiên cứu một cách thấu đáo về việc bốc đồng, mất tự chủ, manh động… của một bộ phận người trẻ, để có những giải pháp thích hợp. Làm sao để mọi người luôn đối xử với nhau bằng tình người, biết tôn trọng pháp luật, và bảo vệ cuộc sống”, BĐ Huy Đồng mong mỏi.