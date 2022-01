TP.HCM: Bắt kẻ đòi tiền bảo kê quán nhậu tại Q.Bình Tân

Ngày 16.1, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Hà (còn gọi Hà “mát”, 54 tuổi, quê Bình Dương, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Hà đến quán nhậu của ông C. ở P.Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân) kiếm chuyện, đòi bảo kê. Ông C. muốn làm ăn yên ổn phải nộp cho Hà 12 triệu đồng/tháng.

Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 từ tháng 5 đến tháng 10.2021, quán ông C. phải nghỉ bán đến khi hết giãn cách xã hội, quán mới mở lại.

Lúc này Hà tiếp tục điện thoại, đe dọa ông C., đòi tiền bảo kê. Do quán mới đi vào hoạt động nên còn khó khăn, không có tiền nên ông C. xin khất một thời gian nhưng Hà không đồng ý.





Trưa 13.1, ông C. đến một quán trên địa bàn Q.Bình Tân đưa số tiền 12 triệu đồng cho Hà thì Công an Q.Bình Tân ập đến bắt quả tang.

Hà được xác định là người có “số má”, từng tham gia đòi nợ, cho vay ở khu vực Q.Bình Tân, Q.Tân Phú và H.Bình Chánh.

Hà có nhiều tiền án tiền sự. Hà thường huy động đồng bọn đến “nói chuyện” nếu nạn nhân không đáp ứng yêu cầu của ông ta. Hiện vụ đòi bảo kê quán nhậu đang được công an điều tra để xử lý.