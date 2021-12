Bộ trưởng Tô Lâm: Tuyệt đối không dung thứ kẻ làm ngơ, bảo kê tội phạm

Chiều 29.12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo; Báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ về tổ chức bộ máy Bộ Công an; Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Đề án bố trí giám đốc cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện không là người địa phương và Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng công an cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương chủ động đề ra và quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp, biện pháp phù hợp, hiệu quả, nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được nêu đầy đủ trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an T.Ư.

Nhấn mạnh dự báo tình hình, nguy cơ gia tăng các loại tội phạm và những khó khăn về kinh tế - xã hội thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải quyết tâm, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nhất quán mục tiêu làm giảm tội phạm một cách cơ bản bền vững...

“Nơi nào để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, chậm xử lý hoặc không xử lý được thì sẽ xử lý trách nhiệm liên đới đồng chí giám đốc, phó giám đốc phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các đồng chí trưởng phòng, trưởng huyện liên quan; tuyệt đối không dung thứ các trường hợp tiêu cực, bao che, làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.





Chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm

Người đứng đầu Bộ Công an cũng nêu rõ trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, lực lượng công an phải gương mẫu đi đầu, đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công của lực lượng, tạo chuyển biến lan tỏa ra các ngành và cả xã hội...

Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Xác định phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ đang đặt ra rất cấp bách và quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương cần theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ về việc tổ chức tết năm 2022. Trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán Nhâm Dần theo điện của Bộ.

Tập trung phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm hình sự, ma túy, trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng cấm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ, đốt pháo nổ trái phép; bảo vệ an ninh trật tự những nơi vui chơi, giải trí, các lễ, hội đầu năm…