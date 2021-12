Chiến sĩ công an phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá lực lượng công an đã chủ động tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, hóa giải kịp thời các thách thức, biến động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; nhất là đấu tranh kịp thời, hiệu quả với các loại tội phạm mới lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19; từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,3% so với năm 2020. Đặc biệt, lực lượng công an đã nhận diện đúng vi phạm, chọn đúng khâu đột phá để sớm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh mọi hoạt động của lực lượng công an phải tuân thủ và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần phục vụ đắc lực, hiệu quả nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả đến tận cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ; khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân…





Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục kiện toàn tổ chức, bảo đảm tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Trong mọi hoàn cảnh, người chiến sĩ công an cách mạng phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết.