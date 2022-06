Cà Mau: 6 tháng đầu năm 'chưa phát hiện tham nhũng'

Theo báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng qua, tỉnh này không phát hiện trường hợp tham nhũng nào.

Theo đó, báo cáo thể hiện kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Qua đó, chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Nhưng qua thanh tra, phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu về hành vi tham nhũng, đã chuyển cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng và qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu về hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, trong tỉnh có phát hiện 1 vụ việc có dấu hiệu về hành vi tham nhũng (thuộc cơ quan Đảng).

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương, cụ thể: Cơ quan điều tra thụ lý 5 vụ, 4 bị can. Trong đó, án kỳ trước chuyển sang 1 vụ, 1 bị can; khởi tố mới 2 vụ, 2 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ; Viện KSND tỉnh trả hồ sơ điều tra lại 1 vụ, 1 bị can.





Kết quả xử lý chuyển Viện KSND sát 1 vụ, 1 bị can. Tòa án 2 cấp đã xét xử 5 vụ án tham nhũng; đang giải quyết 2 vụ.

Cũng theo báo cáo, tổng số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại, thất thoát qua xét xử các vụ án tham nhũng được xác định là trên 1,462 tỉ đồng, đã thu hồi hơn 976 triệu đồng.

"Trong 6 tháng qua, tỉnh Cà Mau chưa có kết quả xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng tại đơn vị", báo cáo nêu.