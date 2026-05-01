Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cà Mau bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi hiếp dâm

Gia Bách
01/05/2026 17:45 GMT+7

Sau hơn một tháng trốn truy nã về hành vi hiếp dâm, Lê Văn Sò (38 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) bị công an bắt giữ.

Ngày 1.5, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã bắt giữ Lê Văn Sò (38 tuổi, ở xã Vĩnh Thanh, Cà Mau) theo quyết định truy nã, đồng thời phối hợp bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý vụ án hiếp dâm.

Bị can Lê Văn Sò tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau

ẢNH: CACC

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ ngày 11.10.2023, Lê Văn Sò làm quen với T.T.N.B (17 tuổi, ở Cần Thơ) và chở đi chơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Sò chở N. về nhà dì của mình ngủ nhờ và quan hệ tình dục. Sau đó, gia đình của N. phát hiện vụ việc và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 26.2.2025, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 10.4.2025, bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra sau đó được hoàn tất và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố vào ngày 28.8.2025.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án hiếp dâm trên, Sò đã rời khỏi nơi cư trú và Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã vào ngày 26.3.2026. 

Sau khi Sò bị bắt, Cơ quan điều tra đã thông báo đến Tòa án nhân dân Khu vực 7 - Cà Mau để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.

Cà Mau: Bắt giam bị can hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt giam bị can hiếp dâm, sát hại bé gái mới 5 tuổi.

Khám phá thêm chủ đề

Hiếp dâm truy nã Tố cáo cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận