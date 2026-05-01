Cà Mau bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi hiếp dâm

Ngày 1.5, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã bắt giữ Lê Văn Sò (38 tuổi, ở xã Vĩnh Thanh, Cà Mau) theo quyết định truy nã, đồng thời phối hợp bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý vụ án hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ ngày 11.10.2023, Lê Văn Sò làm quen với T.T.N.B (17 tuổi, ở Cần Thơ) và chở đi chơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Sò chở N. về nhà dì của mình ngủ nhờ và quan hệ tình dục. Sau đó, gia đình của N. phát hiện vụ việc và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Ngày 26.2.2025, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 10.4.2025, bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Quá trình điều tra sau đó được hoàn tất và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố vào ngày 28.8.2025.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án hiếp dâm trên, Sò đã rời khỏi nơi cư trú và Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã vào ngày 26.3.2026.

Sau khi Sò bị bắt, Cơ quan điều tra đã thông báo đến Tòa án nhân dân Khu vực 7 - Cà Mau để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.