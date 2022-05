Cà Mau: Bắt khẩn cấp người vợ giết chồng giấu xác dưới ao hơn 4 tháng

Liên quan vụ vợ giết chồng giấu xác dưới ao, ngày 15.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giam nghi can Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi giết người.

"Do gia đình nhà chồng sẽ tát ao, bắt cá để làm đám giỗ cho mẹ chồng. Biết là mọi việc sẽ bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình nên nghi can đến cơ quan công an địa phương đầu thú", một lãnh đạo Cơ quan CSĐT cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, do chồng là ngư phủ nên sau khi chém chết nạn nhân, Hồng nói với mọi người là chồng đã đi theo tàu cá nên không ai nghi ngờ gì.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 13.5, Sơn Thị Hồng đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đầu thú về việc giết chồng là ông L.V.T (42 tuổi) và giấu xác dưới ao cạnh nhà.





Theo lời khai ban đầu, cách đây khoảng 4 tháng, trong lúc cự cãi, Hồng dùng dao chém chết chồng. Sau đó, Hồng cột cục sắt vào xác nạn nhân rồi dìm xuống đáy ao để tránh bị phát hiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến hiện trường xác minh và bơm nước tát ao để tìm thi thể. Tại vị trí Hồng khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam và 1 quần jeans.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc vợ giết chồng giấu xác dưới ao.