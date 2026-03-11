Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cà Mau: Cây lâu năm nào được phép chuyển đổi trên đất trồng lúa?

Gia Bách
11/03/2026 13:37 GMT+7

Tỉnh Cà Mau vừa ban hành danh mục 17 loại cây trồng lâu năm được phép chuyển đổi trên đất trồng lúa, làm cơ sở để các địa phương và người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng quy định.

Ngày 11.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh này đã ban hành quyết định về danh mục cây trồng lâu năm được phép chuyển đổi trên đất trồng lúa thuộc địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, có 17 loại cây trồng lâu năm được phép chuyển đổi, gồm: dừa, chuối, bưởi, vú sữa, xoài, táo, chanh, cam, quýt, ổi, mít, mãng cầu, sapo, nhãn, sầu riêng, đu đủ và mận.

Cà Mau: Cây lâu năm nào được phép chuyển đổi trên đất trồng lúa?- Ảnh 1.

Tại Cà Mau, vú sữa là 1 trong 17 loại cây trồng lâu năm được phép chuyển đổi trên đất trồng lúa

ẢNH: G.B

Danh mục trên được ban hành kèm theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm tạo cơ sở pháp lý để các địa phương, tổ chức và cá nhân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đúng quy định.

UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc chuyển đổi phải được thực hiện có kiểm soát. Sở Nông nghiệp - Môi trường được giao chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức công bố rộng rãi danh mục cây trồng được phép chuyển đổi; đồng thời hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện tại các địa phương.

Việc kiểm tra nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện chuyển đổi sang đúng nhóm cây trồng đã được phê duyệt trong danh mục. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 19.11.2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về danh mục cây trồng lâu năm được chuyển đổi trên đất trồng lúa thuộc địa bàn tỉnh.

