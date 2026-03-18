Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cà Mau chi hơn 16,2 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp Nhà hát Cao Văn Lầu

Gia Bách
18/03/2026 16:17 GMT+7

Cà Mau chi hơn 16,2 tỉ đồng không chỉ sửa chữa Nhà hát Cao Văn Lầu đang xuống cấp mà còn từng bước khôi phục công năng và hình ảnh công trình văn hóa biểu tượng của tỉnh.

Ngày 18.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, sửa chữa, cải tạo, chống thấm dột và chống bám bẩn mái công trình các khối nhà A, B, C thuộc Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu.

ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16,2 tỉ đồng, tập trung xử lý tình trạng xuống cấp kéo dài. Trong đó, hạng mục trọng tâm là chống thấm, chống dột và chống bám bẩn toàn bộ mái 3 khối nhà, với diện tích khoảng 4.718 m2.

Phần cải tạo bên trong được triển khai tại các vị trí hư hỏng như trần nhà hát, khu sảnh, hành lang, hệ thống vệ sinh và sàn mái liên kết giữa các khối. Nhiều hạng mục sẽ được tháo dỡ, thay mới từ trần thạch cao, sơn hoàn thiện đến hệ thống chiếu sáng và thiết bị báo cháy.

Bên cạnh đó, dự án còn sửa chữa đồng bộ các hệ thống kỹ thuật gồm điện, điều hòa, thông gió, máy phát dự phòng, phòng cháy chữa cháy; đồng thời cải tạo vách tiêu âm, tán âm khu khán đài và sân khấu - những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận hành của nhà hát.

Quyết định nêu rõ, mục tiêu không chỉ dừng ở sửa chữa, mà hướng đến phục hồi công năng, nâng cao mỹ quan và giữ gìn giá trị kiến trúc của công trình. Việc xử lý triệt để thấm dột, hạn chế rêu mốc và chỉnh trang tổng thể được kỳ vọng sẽ giúp công trình vận hành ổn định, đồng thời góp phần thu hút khách tham quan, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án thuộc nhóm C, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, do Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị trong giai đoạn 2025 - 2026 và hoàn thành năm 2027.

Công trình được đầu tư từ năm 2012, tổng kinh phí hơn 222 tỉ đồng, nhưng trong nhiều năm chỉ khai thác một phần. Khối nhà A được sử dụng làm Nhà hát Cao Văn Lầu, trong khi 2 khối còn lại là B và C gần như bỏ trống, chưa phát huy công năng.

Đến ngày 2.10.2023, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi công dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp tại 2 khối nhà B và C. Đến ngày 26.4.2025, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) tổ chức lễ khánh thành dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp tại Nhà hát Ba nón lá, chính thức hoàn thiện công năng toàn bộ công trình sau nhiều năm sử dụng chưa trọn vẹn.

Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Bạc Liêu, thường được gọi là Nhà hát Ba nón lá, được xây dựng trên diện tích 2.262 m2, gồm 3 khối nhà hình trụ tròn với mái mô phỏng chiếc nón lá hướng vào nhau.

Nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi là Nhà hát 3 nón lá) của tỉnh Bạc Liêu vừa được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL. Đồng thời được công nhận kỷ lục Việt Nam là điểm du lịch độc đáo bậc nhất ĐBSCL và cả nước.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà hát Cao Văn Lầu Vốn ngân sách nhà hát ba nón lá sửa chữa cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận