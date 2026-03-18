Cà Mau chi hơn 16,2 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp Nhà hát Cao Văn Lầu

Ngày 18.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, sửa chữa, cải tạo, chống thấm dột và chống bám bẩn mái công trình các khối nhà A, B, C thuộc Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu.

Tỉnh Cà Mau phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, sửa chữa Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16,2 tỉ đồng, tập trung xử lý tình trạng xuống cấp kéo dài. Trong đó, hạng mục trọng tâm là chống thấm, chống dột và chống bám bẩn toàn bộ mái 3 khối nhà, với diện tích khoảng 4.718 m2.

Phần cải tạo bên trong được triển khai tại các vị trí hư hỏng như trần nhà hát, khu sảnh, hành lang, hệ thống vệ sinh và sàn mái liên kết giữa các khối. Nhiều hạng mục sẽ được tháo dỡ, thay mới từ trần thạch cao, sơn hoàn thiện đến hệ thống chiếu sáng và thiết bị báo cháy.

Bên cạnh đó, dự án còn sửa chữa đồng bộ các hệ thống kỹ thuật gồm điện, điều hòa, thông gió, máy phát dự phòng, phòng cháy chữa cháy; đồng thời cải tạo vách tiêu âm, tán âm khu khán đài và sân khấu - những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận hành của nhà hát.

Quyết định nêu rõ, mục tiêu không chỉ dừng ở sửa chữa, mà hướng đến phục hồi công năng, nâng cao mỹ quan và giữ gìn giá trị kiến trúc của công trình. Việc xử lý triệt để thấm dột, hạn chế rêu mốc và chỉnh trang tổng thể được kỳ vọng sẽ giúp công trình vận hành ổn định, đồng thời góp phần thu hút khách tham quan, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án thuộc nhóm C, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, do Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị trong giai đoạn 2025 - 2026 và hoàn thành năm 2027.

Công trình được đầu tư từ năm 2012, tổng kinh phí hơn 222 tỉ đồng, nhưng trong nhiều năm chỉ khai thác một phần. Khối nhà A được sử dụng làm Nhà hát Cao Văn Lầu, trong khi 2 khối còn lại là B và C gần như bỏ trống, chưa phát huy công năng.

Đến ngày 2.10.2023, tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi công dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp tại 2 khối nhà B và C. Đến ngày 26.4.2025, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) tổ chức lễ khánh thành dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp tại Nhà hát Ba nón lá, chính thức hoàn thiện công năng toàn bộ công trình sau nhiều năm sử dụng chưa trọn vẹn.

Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Bạc Liêu, thường được gọi là Nhà hát Ba nón lá, được xây dựng trên diện tích 2.262 m2, gồm 3 khối nhà hình trụ tròn với mái mô phỏng chiếc nón lá hướng vào nhau.