Cà Mau: Chủ đầu tư dự án chợ tự ý sắp xếp tiểu thương vào bán

Người dân ở TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển (Cà Mau) phản ánh chủ đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở và chợ TT.Rạch Gốc tự ý bố trí một số tiểu thương vào bán tại vị trí đẹp, lợi thế.

Theo đó, hạng mục nhà lồng chợ bách hóa của dự án xây dựng chưa hoàn thành nhưng chủ đầu tư đã tự ý bố trí một số tiểu thương vào bán. Trong khi đó, rất nhiều tiểu thương vẫn đang bán ở ngoài chợ tạm mà chưa được sắp xếp di dời vào.

Ngoài ra, chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở, cặp chợ tạm không bảo an an toàn (do nằm sát hành lang lưới điện). Dù bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng thi công nhưng chủ đầu tư không chấp hành. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và chợ TT.Rạch Gốc còn nhiều hạng mục thi công không đúng với thiết kế được duyệt như hạng mục móng cọc chợ nông sản và tự tiêu sử dụng thép thi công không đúng với thiết kế.

Tối 11.1, ông Trần Hoàng Lạc, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hiển, cho biết không phải chủ đầu tư tự ý sắp xếp tiểu thương vào bán mà là họ gửi đồ nhờ.





"Chúng tôi cũng chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, cũng như TT.Rạch Gốc đến kiểm tra xem chủ đầu tư xây dựng đúng thiết kế hay không, kiểm tra tiến độ xây dựng", ông Trần Hoàng Lạc nói.

Trước đó, ngày 19.11.2021, ông Trần Hoàng Lạc có ký văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau. Văn bản có nhiều nội dung, trong đó có nội dung nhà lồng chợ bách hóa, chợ nông sản và tự tiêu chưa hoàn thành; bên cạnh đó thi công một số hạng mục không đúng thiết kế, vi phạm trật tự xây dựng và an toàn lưới điện, bố trí tiểu thương vào hoạt động không đúng quy định.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở và chợ TT. Rạch Gốc do liên danh Công ty cổ phần Khai Long và Công ty TNHH MTV bất động sản 30.4 làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 nhà lồng chợ và 96 căn nhà liền kề với tổng mức đầu tư trên 48 tỉ đồng.