Cà Mau chuẩn bị dự án 536 tỉ đồng nâng cấp cảng cá và vùng nuôi tôm

Ngày 6.10, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về việc chuẩn bị, triển khai Dự án phát triển thủy sản bền vững tỉnh Cà Mau sử dụng vốn vay WB.

Theo báo cáo của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, dự án có tổng mức đầu tư 536 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029. Vốn vay WB hơn 390 tỉ đồng, tương đương 16,80 triệu USD. Trong đó, trung ương cấp phát 70%, tương ứng 273 tỉ đồng; tỉnh vay lại 30%, tương ứng 117 tỉ đồng. Vốn đối ứng từ ngân sách địa phương là 145,8 tỉ đồng.

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về Dự án phát triển thủy sản bền vững tỉnh Cà Mau ẢNH: CTV

Dự án tập trung xây dựng, nâng cấp Cảng cá Rạch Gốc tại xã Phan Ngọc Hiển, gồm mở rộng cầu tàu thêm 150 m, nạo vét khu vực trước cảng trên chiều dài 270 m, xây dựng nhà phân loại kích thước 29 x 9 m. Đồng thời, trang bị 2 tàu, 2 ca nô phục vụ quản lý khai thác hải sản.

Tại các vùng nuôi tôm, dự án đầu tư bờ bao chống tràn kết hợp đường giao thông nông thôn và nạo vét kênh, tạo cơ sở phát triển vùng nuôi an toàn sinh học.

Tổng chiều dài bờ bao tại xã Tạ An Khương khoảng 31,438 km, tại xã Cái Nước khoảng 28,771 km, tại các xã Phú Tân và Phú Mỹ khoảng 16,514 km. Chiều dài các tuyến kênh dự kiến nạo vét ở những khu vực này lần lượt khoảng 7,377 km, 2,641 km và 4,793 km.

Cùng với hạ tầng, dự án hỗ trợ cải tiến kỹ thuật sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu tại 3 vùng nuôi thuộc các xã Tân Thuận, Tạ An Khương, Cái Nước, Phú Tân và Phú Mỹ. Các hoạt động nâng cao năng lực quản lý, giá trị sản phẩm được triển khai tại các xã Cái Nước, Tân Thuận, Tạ An Khương, Phan Ngọc Hiển, Phú Tân và Phú Mỹ...

Liên kết hộ nuôi tôm để nâng hiệu quả đầu tư ẢNH: G.B

Ông Lê Văn Sử cho biết, tỉnh đã quy hoạch các vùng nuôi tôm thâm canh, nhưng việc tổ chức sản xuất của nhiều hộ dân còn thiếu đồng bộ. Sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và hạn chế trong liên kết ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi nội đồng, khả năng kiểm soát môi trường vùng nuôi. Vì thế cần từng bước tổ chức lại sản xuất, khuyến khích người dân tham gia hợp tác xã, liên kết các hộ để hình thành vùng nuôi có quy mô lớn, thống nhất về quy trình sản xuất, hạ tầng và quản lý.

Theo chủ đầu tư, tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo sau khi hiệp định vay được ký kết. Hạng mục đóng tàu, ca nô đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Hồ sơ nâng cấp cảng cá, đầu tư bờ bao kết hợp đường giao thông nông thôn đang được hoàn thiện sau thẩm định để trình phê duyệt trong tháng 10.2026.

Đến ngày 5.10, dự án được bố trí 26,5 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, đã giải ngân 18,854 tỉ đồng. Vốn năm 2025 là 10 tỉ đồng, đã giải ngân đạt 100%; vốn năm 2026 là 16,5 tỉ đồng, đã giải ngân 8,854 tỉ đồng, đạt 53% kế hoạch giao. Tỉnh đã đăng ký 35 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công năm 2026, đang chờ cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.



