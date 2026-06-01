Cà Mau công bố 11 dự án nạo vét với hơn 2,2 triệu m3

Ngày 1.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên địa bàn.

Theo danh mục công bố, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai 11 dự án nạo vét đường thủy nội địa kết hợp thu hồi sản phẩm trong giai đoạn dự kiến 2026 - 2027. Các dự án tập trung tại khu vực cửa sông, cửa biển và những tuyến đường thủy nội địa được xác định là xung yếu trên địa bàn.

Tổng khối lượng nạo vét của 11 dự án dự kiến vượt 2,2 triệu m³. Trong đó, nhiều công trình có quy mô lớn với khối lượng nạo vét lên đến hàng trăm nghìn mét khối.

Đáng chú ý, dự án luồng đường thủy nội địa sông Bảy Háp, đoạn từ chợ Rạch Chèo ra biển, dài khoảng 11 km (thuộc xã Cái Đôi Vàm và xã Đất Mới), có khối lượng nạo vét dự kiến lớn nhất với 600.000 m³.

Tiếp đến là dự án luồng đường thủy nội địa sông Đầm Chim, từ ngã ba Tam Giang đến Vàm Đầm, dài khoảng 8,7 km (thuộc xã Tam Giang), với khối lượng dự kiến 450.000 m³.

Dự án luồng đường thủy nội địa sông Rạch Gốc, từ Vàm Ông Định đến UBND xã Tân Ân Tây, dài khoảng 9,5 km (thuộc xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển), có khối lượng nạo vét 350.000 m³.

Dự án cửa biển Cái Cùng, từ kênh Cà Mau - Bạc Liêu ra Biển Đông, dài khoảng 13 km (thuộc xã Đông Hải), có khối lượng nạo vét dự kiến 169.000 m³.

Các dự án còn lại gồm nạo vét cửa kênh Huyện Kệ, cửa Cần Thăng, cửa biển Nhà Mát, luồng sông Bến Dựa, sông Cái Cám, cửa kênh Công Nghiệp và kênh Vàm Xoáy.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc triển khai các dự án nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu giao thương, lưu thông hàng hóa bằng đường thủy; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trên các vùng nước thuộc phạm vi quản lý.

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi làm cơ sở pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư nạo vét các dự án theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả.