Cà Mau: Điều tra mẹ kế đánh con chồng với hơn 20 vết bầm trên cơ thể

Tối 1.3, ông Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND xã Lợi An (H.Trần Văn Thời, Cà Mau), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ mẹ kế đánh con chồng bằng roi tre, gây nhiều vết bầm tím.

Theo đó, ngày 22.2, thầy, cô Trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện bé trai tên T. (học sinh lớp 1 của trường) có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên cơ thể em có hơn 20 vết bầm tím.

Ngay sau đó, nhà trường báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương. UBND xã Lợi An đã cử cán bộ và công an xã đến nhà chị H.M.N (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An), là mẹ kế của T., để xác minh vụ việc.

Qua xác minh, chị N. cho biết trước đó bé T. có lấy trộm 20.000 đồng của cha chị. Do tức giận nên chị dùng roi bằng nhánh tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của bé. Công an xã Lợi An đã lập biên bản vụ việc và đưa bé T. đi giám định thương tích.

Bước đầu, chị N. thừa nhận hành vi đánh con chồng, nhưng cho biết chỉ là hành động tức giận nhất thời. Chị N. cũng đã làm cam kết không tái phạm.

Hiện, tinh thần của bé T. ổn định, đi học bình thường. Cha của bé là ngư phủ, thường đi theo ghe biển nên để con ở nhà cho chị N. chăm sóc. Vợ chồng chị N. có một con chung.

Theo ông Chương, hiện vụ mẹ kế đánh con chồng đang được Công an H.Trần Văn Thời tiếp tục điều tra làm rõ.