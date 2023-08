Cà Mau: Dìm chết người vì cho rằng lười biếng

Ngày 17.8, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và che giấu tội phạm đối với Trần Hoài Phong (30 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) cùng các đồng phạm.

HĐXX tuyên phạt Trần Hoài Phong 16 năm tù; Ngô Bảo Huynh (28 tuổi, ngụ H.Ngọc Hiển, Cà Mau) 15 năm tù; Nguyễn Thanh Thảo (42 tuổi, ngụ H.Thới Bình, Cà Mau) 13 năm tù; Phạm Văn Đằng (18 tuổi, ngụ H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) 9 năm tù về tội giết người.

Tuyên phạt bị cáo Lê Minh Bằng (34 tuổi, ngụ H.Giồng Trôm, Bến Tre) 2 năm tù; Trần Thanh Bền (34 tuổi, ngụ H.Đầm Dơi, Cà Mau) 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17.8 C.T.V

Án mạng trên tàu cá

Theo cáo trạng, cuối tháng 7.2022, tàu cá BT-96534-TS do Lê Minh Bằng làm thuyền trưởng, cùng các ngư phủ Trần Hoài Phong, Phạm Văn Đằng, Nguyễn Thanh Thảo, Ngô Bảo Huynh, Trần Thanh Bền, Dương Minh Quang, Nguyễn Văn Trí, Phan Văn Sang và Nguyễn Văn Tuấn xuất bến tại cửa biển Hàm Luông (H.Ba Tri, Bến Tre) ra khơi đánh bắt thủy sản.



Trong thời gian ra biển hoạt động, Tuấn bị cho là lười biếng, các ngư dân khác thường xuyên nhắc nhở nhưng Tuấn vẫn không thay đổi.

Chiều 26.11.2022, khi tàu đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau, Tuấn và Phong ngồi gần nhau lựa cá. Thấy Tuấn làm chậm chạp, Phong cầm đoạn dây xích ném vào người Tuấn và dọa quăng Tuấn xuống biển. Tuấn không phản ứng gì nhưng Phong một tay ôm ngang cổ, một tay ôm ngang chân quăng Tuấn xuống biển. Sau đó, Phong liền nhảy theo Tuấn, dùng tay nhấn mạnh vai dìm Tuấn dưới nước. Tuấn dùng tay bơi và ngoi đầu lên mặt nước thì bị Phong dùng tay hất nước vào mặt rồi bơi về mạn tàu cá.

Khi Tuấn nắm lấy dây pô (loại dây thừng gắn hai bên mạn tàu) thì Thảo nhảy xuống biển, 2 chân câu 2 bên vai và kẹp cổ Tuấn, đè xuống nước khoảng 1 phút sau Tuấn mới ngoi lên được. Lúc này, Thảo, Huynh đưa Tuấn lên tàu.

Tiếp đó, Huynh nhảy xuống biển, nắm chân Tuấn kéo xuống, dùng tay đè lên vai Tuấn dìm xuống nước. Khi thấy Tuấn kiệt sức, Huynh đưa dây pô cho Tuấn nắm rồi cùng với Đằng kéo Tuấn lên tàu. Lúc này, mặt của Tuấn đã tím tái, sặc ói, cơ thể gần như bất động nên Huynh, Đằng, Trí mới khiêng ra sau lái sơ cứu. Một lúc sau Tuấn tử vong.

Bàn kịch bản chạy tội

Xác định Tuấn đã chết, Thảo, Phong, Huynh, Đằng đi lên phòng tài công của tàu để bàn cách chạy tội. Bằng dặn khi vào bờ thì khai trong lúc lấy cào thấy Tuấn ở dưới biển, sau khi mọi người trên ghe vớt lên thì Tuấn ói, rồi chết.

Cách khai gian này được phổ biến cho tất các ngư dân trên tàu kèm theo lời hăm dọa của Thảo "Thằng nào khai bậy bạ, tao ở tù về tao đâm chết hết!". Đồng thời, Bằng điện đàm thông tin cho chủ tàu biết là Tuấn bị ngã xuống biển chết.

Đến tối 27.11.2022, tàu cá BT-96534-TS chở thi thể Tuấn vào đến cửa biển Sông Đốc (TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời). Lê Minh Bằng cùng các ngư dân đến Công an TT.Sông Đốc trình báo vụ việc giống "kịch bản" đã bàn trước đó.

Tuy nhiên, sau đó 1 ngư dân đứng ra tố giác hành vi của Phong và đồng phạm. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra, xác minh và khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam các bị can.