Cà Mau: Đội trưởng đội thuế mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 2.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn liên quan một Đội trưởng thuộc Chi cục Thuế khu vực III - H.Trần Văn Thời (Cà Mau), vì xuất khống 56 hóa đơn trị giá 383 triệu đồng.

Cơ quan công an cũng khởi tố 3 vụ án về tội phạm tham nhũng. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một công chức tư pháp xã Khánh Bình (H.Trần Văn Thời) về hành vi giả mạo trong công tác. Bị can này giả chữ ký Chủ tịch UBND xã Khánh Bình để chứng thực hợp đồng ủy quyền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thiệt hại 1,5 tỉ đồng.

Công an H.U Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một công chức Văn phòng thống kê xã Khánh Hội (H.U Minh) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Bị can này ký khống danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 của 24 hộ dân, gây thiệt hại 45 triệu đồng.

Công an H.Phú Tân khởi tố vụ án, liên quan kế toán Phòng Kinh tế H.Phú Tân, chiếm đoạt 119 triệu đồng tiền dự án.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đã khởi tố vụ án cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn TP.Cà Mau, liên quan 2 nhóm với 6 người từ miền Bắc vào Cà Mau hoạt động cho vay từ tháng 2.2023 đến ngày 9.5.2023. Theo kết quả điều tra, 2 nhóm người này đã cho 116 người vay với tổng số tiền hơn 756 triệu đồng, lãi suất cho vay 365%/năm.