Cà Mau: Đồn Biên phòng Khánh Hội cứu kịp thời 15 ngư dân bị chìm tàu

Ngày 3.10, thông tin từ Đồn Biên phòng Khánh Hội (H.U Minh) cho hay, vừa cứu nạn kịp thời 15 ngư dân bị chìm tàu trên biển. Theo thông tin ban đầu, vào sáng 2.10, tàu cá KG 90255-TS xuất bến qua cửa Kinh Hội (H.U Minh) để ra biển hoạt động nghề lưới vây, trên tàu có 15 ngư dân do ông Danh Sóc Kha (39 tuổi, ngụ H.An Biên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Lực lượng cứu hộ của Đồn Biên phòng Khánh Hội ra biển tìm kiếm, cứu hộ ngư dân tàu cá KG 90255-TS bị chìm trên biển Đồn Biên phòng Khánh Hội cung cấp

Đến khoảng 17 giờ 45 cùng ngày (2.10), khi tàu cá đang hoạt động ở khu vực vùng biển cách vàm cửa Kinh Hội khoảng 8 hải lý về hướng Tây Bắc thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu cá gặp nạn, Đồn Biên phòng Khánh Hội liên hệ, huy động 3 tàu cá đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị chìm đến hỗ trợ. Cùng lúc đó, Đồn Biên phòng Khánh Hội thành lập 1 tổ công tác với 10 thành viên và huy động 2 tàu cá, 6 ngư dân cùng ra biển tìm kiếm cứu nạn.

Thuyền trưởng Danh Sóc Kha được Quân y chăm sóc vết thương Đồn Biên phòng Khánh Hội cung cấp

Đến khoảng 20 giờ ngày 2.10, tàu cá CM 99102-TS của ông Phan Văn Khánh (ngụ ấp 3, xã Khánh Hội) đã cứu vớt được 1 ngư dân, đưa lên tàu an toàn. Tuy nhiên do sóng to, trời tối nên phải đến khoảng 21 giờ 45 ngày 2.10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Đồn Biên phòng Khánh Hội mới tìm thấy và vớt được 14 ngư dân còn lại và đưa vào bờ để chăm sóc sức khỏe.

Trong số 15 người gặp nạn, thuyền trưởng Danh Sóc Kha bị thương ở chân đã được sơ cứu, băng bó vết thương. Hiện, lực lượng biên phòng cũng đang phối hợp chủ tàu hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ vụ việc và bàn giao các ngư dân gặp nạn về với gia đình; đồng thời sẽ hỗ trợ chủ tàu tiến hành trục vớt tàu bị chìm đưa vào bờ sửa chữa khi thời tiết thuận lợi.