Cà Mau: Dự án BT hơn 702 tỉ đồng sử dụng 3 năm nhưng chưa quyết toán

Ngày 25.4, ông Trịnh Thanh Sang, Phó giám đốc Sở KH-ĐT Cà Mau, ký văn bản (theo phân công của UBND tỉnh Cà Mau) trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên xung quanh việc thanh quyết toán Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng an ninh khu vực hòn Đá Bạc, kết hợp với phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ (gọi tắt dự án BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc).

Dự án chưa thanh quyết toán do điều chỉnh hợp đồng

Ngày 30.3.2010, dự án BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc được Thủ tướng Chính phủ chủ trương cho triển khai thực hiện theo hình thức BT. Dự án đã được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Ngày 28.5.2015, UBND tỉnh Cà Mau ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao với nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm (hợp đồng BT số 01/2015/HDBT-TTDB ngày 28.5.2015). Tuyến đường dài hơn 29 km, đi qua 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời.

Tuyến đường BT Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc có nguy cơ sụt lún, ngành chức năng phải rào cảnh báo. Ảnh chụp ngày 21.4 G.B

Giá trị hợp đồng hơn 702 tỉ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư dự án của nhà đầu tư hơn 593 tỉ đồng; giá trị dự toán xây dựng hơn 473,625 tỉ đồng; các chi phí khác 34,650 tỉ đồng; chi phí dự phòng 85,713 tỉ đồng...

Sở KH-ĐT cũng đưa ra con số lãi vốn vay của dự án là 55 tỉ đồng, lợi nhuận nhà đầu tư kỳ vọng 53,460 tỉ đồng... Nguồn vốn thực hiện dự án là tiền từ dự án khác của nhà đầu tư là 355 tỉ đồng; phần còn lại sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Trong văn bản trả lời PV Thanh Niên, Sở KH-ĐT Cà Mau thông tin, dự án BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2021, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình. Đồng thời, chi phí xây dựng và chi phí khác tăng làm vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt, do đó báo cáo nghiên cứu khả thi phải được điều chỉnh theo quy định.

Năm 2020, tuyến đường này từng bị sụt lún nghiêm trọng G.B

Hiện nay, dự án BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc chưa được thanh quyết toán. Nguyên nhân là nhà đầu tư chưa hoàn thành các nội dung liên quan đến điều chỉnh một số nội dung của hợp đồng; chưa thực hiện đầy đủ thủ tục làm cơ sở thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và đang thực hiện việc kiểm toán độc lập. UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản đề nghị nhà đầu tư, các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện.

Tổng giá trị khối lượng nhà đầu tư đã thực hiện hoàn thành 587 tỉ đồng; giá trị đủ điều kiện thanh toán là 499 tỉ đồng (15% giữ lại làm thủ tục quyết toán). Trong đó, vốn ngân sách đã thanh toán 349 tỉ đồng, thanh toán bằng dự án khác 150 tỉ đồng.

UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án khác với tổng diện tích khoảng 110,09 ha/194,6607 ha gồm: dự án nhà ở thương mại An Sinh 77,43 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh II 17,91 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh III 10,94 ha; dự án nhà ở thương mại An Sinh IV 3,81ha.

"Số tiền còn lại sẽ thực hiện thanh toán, chi trả giữa UBND tỉnh và nhà đầu tư sau khi quyết toán hoàn thành dự án", văn bản của Sở KH-ĐT Cà Mau nêu.