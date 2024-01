Cà Mau: Dự kiến vượt dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT khoảng 180 tỉ đồng

Ngày 6.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau dự kiến vượt dự toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 của tỉnh này khoảng 180 tỉ đồng.



BHXH tỉnh Cà Mau dự kiến con số vượt dự toán chi BHYT năm 2023 khoảng 180 tỉ đồng G.B.

Theo đó, con số mà BHXH tỉnh Cà Mau đưa ra tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2023 là hơn 1.096 tỉ đồng; tăng 22,94% so cùng kỳ, chiếm 107,95% theo dự toán được Chính phủ giao (giao 1.026 tỉ đồng).

BHXH tỉnh Cà Mau cũng dự kiến con số vượt dự toán chi BHYT năm 2023 khoảng 180 tỉ đồng. Trong năm, tổng lượt khám chữa bệnh BHYT 2.716.497 lượt người, tăng 23,58% so cùng kỳ. Và chi phí bình quân chung năm 2023 là 442.406 đồng/lượt, giảm 1,08% so cùng kỳ.

Cũng theo BHXH tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 32 cơ sở ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT gồm 16 cơ sở công lập, 16 cơ sở ngoài công lập. Công tác tăng cường giám định tại nơi cư trú; hàng quý tạm ứng một lần đủ 80% chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh BHYT... cũng được BHXH tỉnh Cà Mau thực hiện đúng quy định.

Trước đó, theo văn bản của đoàn giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT tại tỉnh Cà Mau (do ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội làm trưởng đoàn), tình trạng vượt dự toán chi so với nguồn thu quỹ khám chữa bệnh BHYT của tỉnh Cà Mau luôn vượt dự toán chi trong nhiều năm liên tiếp. Số vượt rất lớn do mất cân đối giữa nguồn thu, chi.

Cụ thể, năm 2020, vượt chi quỹ khám chữa bệnh BHYT so với nguồn thu là 372,198 tỉ đồng (44,84%). Năm 2021, vượt chi tương đương 117,340 tỉ đồng (13,20%); 6 tháng đầu năm 2022, số chi khám chữa bệnh BHYT vượt nguồn thu của quỹ BHYT là 159,622 tỉ đồng (40,14%).