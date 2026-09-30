Cà Mau đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Chuyển đổi số sẽ dễ hiểu hơn khi gắn với những việc người dân cần làm như xin bản sao giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, thanh toán khi mua hàng hay đưa sản phẩm lên mạng. Tại Cà Mau, những công việc này đang được hỗ trợ bằng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng học kỹ năng số và các mô hình triển khai ngay ở xã, phường.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tìm hiểu việc ứng dụng thanh toán điện tử trong mua bán tại lễ ra mắt mô hình chợ 4.0 ẢNH: GIA BÁCH

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về thực hiện Nghị quyết 57 ghi nhận những chuyển biến trong dịch vụ công và phổ cập kỹ năng số trên địa bàn tỉnh.

Bớt giấy tờ, bớt thông tin phải khai lại

Đến tháng 6.2026, Cà Mau có 1.900 trong tổng số 2.115 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định, đạt 89,83%. Theo ghi nhận mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 97,10%. Những kết quả ấy gắn với mục tiêu giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí khi làm thủ tục.

Một hướng cải thiện đang được tỉnh triển khai là thiết kế lại sáu thủ tục thường gặp. Danh sách gồm xác nhận tình trạng hôn nhân; cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh; tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn; thông báo hoạt động khuyến mại; đăng ký kết hôn và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Với các thủ tục này, tỉnh hướng tới kết nối dữ liệu, điện tử hóa mẫu đơn, tự động điền và xác thực thông tin. Mục tiêu là không yêu cầu người dân cung cấp lại giấy tờ đã có, cắt giảm tối thiểu 30% thông tin phải khai báo bằng cách sử dụng lại dữ liệu đã số hóa.

Người dân được hướng dẫn sử dụng robot hỗ trợ tra cứu thông tin về thủ tục hành chính ẢNH: GIA BÁCH

Nói gần gũi hơn, dữ liệu đã có sẽ được khai thác để hỗ trợ người làm thủ tục. Để thông tin tự điền đúng vào biểu mẫu, dữ liệu phía sau phải được cập nhật đầy đủ, thống nhất và kết nối thông suốt.

Cà Mau ghi nhận tiến độ tái cấu trúc quy trình và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Trong tổng số thủ tục đủ điều kiện, dịch vụ công trực tuyến toàn trình chiếm 47,04%, trực tuyến một phần chiếm 52,96%. Tỉnh đã phân cấp, phân quyền giải quyết 288 thủ tục xuống cấp xã, đồng thời bố trí nguồn lực để thực hiện.

Cùng với mở rộng dịch vụ, việc hỗ trợ người sử dụng vẫn được đặt ra. Báo cáo ghi nhận người dân, doanh nghiệp tự nộp 33,59% hồ sơ trực tuyến; cán bộ nộp hộ 66,41%. Số liệu này cho thấy bên cạnh việc xây dựng hệ thống, khâu hướng dẫn và phổ cập kỹ năng số vẫn cần tiếp tục được quan tâm. Sau hợp nhất, tỉnh đang tiếp tục chuẩn hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao kỹ năng cho cán bộ cấp xã.

Học kỹ năng số từ những việc hằng ngày

Có dịch vụ trên mạng là một bước, biết sử dụng dịch vụ ấy cần thêm việc học và thực hành. Đầu năm 2026, Cà Mau đưa nền tảng "Bình dân học vụ số" của tỉnh vào vận hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, đưa kỹ năng số vào đời sống hằng ngày ẢNH: GIA BÁCH

Nền tảng "Bình dân học vụ số" của Cà Mau có 41 khóa học, 74 video bài giảng, đáp ứng nhu cầu học mọi lúc, mọi nơi. Người dân, doanh nghiệp và cán bộ có thể tiếp cận kiến thức, kỹ năng số trên cùng một nền tảng, từng bước hình thành thói quen học tập và sử dụng công nghệ trong đời sống.

Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau, cho biết công tác tuyên truyền Nghị quyết 57 được triển khai thường xuyên, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Tỉnh đã hoàn thành 171 trong số 277 nhiệm vụ Trung ương giao, đạt 61,73% và không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Việc học kỹ năng số đang được nối với những ứng dụng cụ thể trong đời sống. Báo cáo ghi nhận 281.013 hộ gia đình triển khai tài khoản dịch vụ công trực tuyến, 320.428 hộ có tài khoản thanh toán điện tử và 6.639 hộ có tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Cà Mau đã cấp 60.000 chữ ký số cá nhân để người dân thực hiện giao dịch trên môi trường số. Những công cụ này phục vụ các nhu cầu khác nhau, từ giải quyết thủ tục đến thanh toán, mua bán, giúp người dân có thêm cách sử dụng dịch vụ số trong công việc thường ngày.

Người dân trải nghiệm thanh toán bằng mã QR tại gian hàng sản phẩm OCOP trong lễ ra mắt mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt ở Cà Mau ẢNH: GIA BÁCH

Ở khu vực kinh tế tập thể, tỉnh hỗ trợ triển khai phần mềm kế toán cho 23 hợp tác xã. Khoảng 16% hợp tác xã thực hiện bán hàng trên sàn thương mại điện tử và website; khoảng 10% hợp tác xã nông nghiệp bước đầu ứng dụng công nghệ cao trong canh tác, bảo quản sản phẩm.

Để đưa các ứng dụng về cơ sở, tỉnh thí điểm "Mô hình số tại cơ sở" ở 20 xã, phường. Nội dung tập trung vào ấp, khóm số kiểu mẫu, chợ số, nông nghiệp thông minh, dịch vụ công trực tuyến và an ninh trật tự thông minh.

Các mô hình "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt", ứng dụng iCaMau và phản ánh hiện trường trực tuyến cũng đã được triển khai. Theo báo cáo, những mô hình này tạo điều kiện để người dân tham gia trực tiếp vào quá trình quản trị xã hội. Tỉnh đồng thời thí điểm "Trạm công dân số" để phục vụ người dân.

Nguồn lực cho quá trình này tiếp tục được bố trí. Năm 2026, Trung ương giao Cà Mau 841,217 tỉ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương khoảng 3,2% tổng chi ngân sách tỉnh. Trước tiến độ giải ngân còn chậm, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ và làm rõ trách nhiệm nếu nhiệm vụ chậm do nguyên nhân chủ quan.

Tỉnh xác định kết quả phải được kiểm chứng, gắn với chất lượng và tác động thực tế. Với người dân, sự thay đổi ấy có thể bắt đầu từ việc tham gia một khóa học kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc thử một cách thanh toán mới trong những giao dịch quen thuộc của gia đình mình.