Cà Mau: Thêm ca tử vong do viêm não mô cầu, nâng tổng số lên 3

Ngày 30.10, ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cà Mau cho biết tỉnh này vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong vì viêm não mô cầu. Bệnh nhân là chị N.D.M (33 tuổi, ở ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc), làm nội trợ.

Lúc 15 giờ 30 ngày 27.10, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, nổi ban khắp người, mạch nhẹ, huyết áp kẹp và được chẩn đoán bệnh não mô cầu cấp. Đến khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày, chị M. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Cà Mau ghi nhận thêm 1 ca tử vong vì viêm não mô cầu ẢNH MINH HỌA: AI

Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, chị M. sốt cao, đau họng, nổi ban. Gia đình mua thuốc cho uống nhưng không đỡ. Khi bệnh diễn biến nặng, người nhà đưa chị đến Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, chị M. chưa tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu. Tại thời điểm điều tra, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Lực lượng y tế đã phun Cloramin B 0,5% tại nhà bệnh nhân, đồng thời tuyên truyền đến từng hộ gia đình về bệnh do não mô cầu và cách phòng chống.

Thêm ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau, nâng tổng số lên 3

Như Thanh Niên thông tin, trước đó bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ở ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc) tử vong vào ngày 23.10 vì viêm não mô cầu; bệnh nhân C.N.A (66 tuổi, tạm trú tại xã Khánh An) tử vong vào ngày 9.4. Như vậy, đến thời điểm này, tỉnh Cà Mau có 3 bệnh nhân tử vong do mắc phải bệnh này.