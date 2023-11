Cà Mau: Giải cứu cháu bé 3 tuổi nghi bị cha nuôi bạo hành

Theo thông tin ban đầu, những người hàng xóm phát hiện bé gái bị bạo hành dã man nên đã báo chính quyền và người dân xung quanh để giải cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an xã Tân Trung và đội tình nguyện viên của xã đến ngay nơi xảy ra sự việc. Hiện bé gái đã an toàn nhưng vùng trán và mắt bị sưng, môi dập, tay chân còn nhiều vết thương mới.



Cháu bé nghi bị cha nuôi bạo hành. Vùng trán bé bị sưng và nhiều vết thương mới trên người G.B.

Người bị tình nghi hành hạ, đánh đập cháu bé là ông T.M.Đ (55 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc, Kiên Giang, tạm trú ấp Trung Can, xã Tân Trung). Ông Đ. là cha nuôi của cháu bé và hiện ông Đ. đã được đưa về trụ sở Công an xã Tân Trung để cho lời khai.

Hiện bé T.N.T (3 tuổi), cháu bé nghi bị cha nuôi bạo hành, đã được người dân và cơ quan chức năng địa phương tiếp cận, chăm sóc. Bé T. tỉnh táo nhưng mang nhiều thương tích trên người.

Theo lời người dân địa phương, khi phát hiện ông Đ. hành hạ con, nhiều người đã đến nhà với mục đích can thiệp, giải cứu cháu bé nhưng gia đình này đóng cửa. Khi công an đến can thiệp, mọi người mới đưa được cháu bé ra ngoài để chăm sóc sức khỏe.

Được biết, ông T.M.Đ và vợ là bà L.T.H (52 tuổi) từ TP.Phú Quốc (Kiên Giang) về xã Tân Trung tạm trú khoảng 20 ngày nay. Cháu T.N.T là con nuôi của 2 vợ chồng.

"Từ rạng sáng 6.11, nhiều người dân đã đến nhà ông Đ. nhưng ông Đ. đóng cửa, không cho mọi người tiếp cận cháu bé. Đến khi công an và cán bộ xã đến vận động thì ông Đ. mới mở cửa", nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cũng thông tin, ban đầu ông Đ. khai vết thương trên người cháu T.N.T là do cháu tự té, riêng ông Đ. "có đánh cháu mấy chổi".

Hiện, Công an H.Đầm Dơi đã vào cuộc, chỉ đạo Công an xã Tân Trung xác minh, xử lý vụ việc cũng như phối hợp các ngành chức năng đưa các biện pháp bảo vệ cháu bé nghi bị cha nuôi bạo hành.