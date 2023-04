Cà Mau: Hỏa hoạn thiêu rụi 2 căn nhà

Ngày 18.4, tin từ Phòng LĐ-TB-XH H.Cái Nước (Cà Mau) cho biết, đơn vị này vừa đến thăm, hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Chinh (ấp Tân Trung, xã Tân Hưng, H.Cái Nước) số tiền 3 triệu đồng cùng một số nhu yếu phẩm. Chị Chinh là hộ có nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường căn nhà của chị Nguyễn Thị Chinh bị cháy rụi hoàn toàn CTV

Tối 16.4, căn nhà của chị Chinh bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra cháy, chị Chinh cùng 3 người con sang nhà mẹ ruột trông nhà giùm. Khi được hàng xóm báo tin, chị Chinh lập tức quay về cùng bà con dập lửa, nhưng do nhà làm bằng cây lá tạm nên nhanh chóng bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện.

Trước đó, ông Võ Quốc Thống, Phó chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời, đã đến động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Đẹp (khóm 6A, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời). Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình bà Đẹp khắc phục khó khăn.



Sáng ngày 15.4, nhà của bà Đẹp bốc cháy, rất may không thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu do trong lúc cúp điện, bà Đẹp dùng đèn cầy thắp sáng và bất cẩn dẫn đến ngọn lửa cháy lan. Do nhà làm bằng cây gỗ, mái lợp tôn nên căn nhà nhanh chóng bị thiêu rụi hoàn toàn.