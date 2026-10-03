Cà Mau kết nối dữ liệu, hướng tới giải quyết hồ sơ tốt hơn cho người dân

Khai sinh, kết hôn, đất đai, học hành… những thông tin tưởng nằm ở các lĩnh vực riêng biệt lại cùng gắn với cuộc sống của mỗi gia đình. Khi giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng của những dữ liệu này trở thành một phần quan trọng trong công việc của cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Thiết bị công nghệ thông tin và hạ tầng Internet được đầu tư tại các xã, phường ở Cà Mau. Trong ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đầm Dơi ẢNH: GIA BÁCH

Cà Mau đang tập trung hoàn thiện phần việc ấy. Cùng với số hóa tài liệu, tỉnh rà soát thông tin, đối chiếu với dữ liệu dân cư và kết nối các hệ thống để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Những kết quả được ghi nhận trong báo cáo tháng 9.2026 của UBND tỉnh, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng ký, cho thấy cả khối lượng đã hoàn thành lẫn những việc cần tiếp tục làm.

Đi từ thông tin của mỗi gia đình

Ở lĩnh vực hộ tịch, Cà Mau đã hoàn thành số hóa 2.535.002/2.535.002 dữ liệu đủ điều kiện, đạt 100%. Đây là nhóm thông tin gắn với những dấu mốc trong cuộc đời mỗi người, từ lúc được đăng ký khai sinh đến khi kết hôn.

Việc số hóa đi cùng quá trình kiểm tra lại thông tin. Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh rà soát, làm sạch 36.928/36.928 dữ liệu khai sinh và 112.277/112.277 dữ liệu kết hôn có sai lệch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 100%. Những trường hợp sai lệch được xử lý là phần việc đáng chú ý bên cạnh khối lượng dữ liệu đã số hóa. Bởi để khai thác thông tin khi giải quyết hồ sơ, dữ liệu cần chính xác, thống nhất giữa các hệ thống và tiếp tục được cập nhật.

Phụ nữ ấp Tapasa, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau hỗ trợ chị em sử dụng VNeID, hướng dẫn cách kiểm tra các danh mục trên ứng dụng ẢNH: GIA BÁCH

Cũng trong lĩnh vực này, Sở Tư pháp đã làm sạch, số hóa 441.718/441.718 dữ liệu đăng ký kết hôn. Tòa án nhân dân tỉnh hoàn thành số hóa 61.625/61.625 hồ sơ bản án, quyết định ly hôn vào phần mềm Kho lưu trữ tài liệu số hóa của Tòa án nhân dân tối cao. Cả hai nội dung đều đạt 100%.

Với đất đai, yêu cầu hoàn thiện dữ liệu được đặt ra cụ thể hơn. Tỉnh đã số hóa, đồng bộ và kết nối 1.108.697 thửa đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong số đó, nhóm đã làm sạch có 666.470 thửa, chiếm 60,11%; nhóm 2 có 442.227 thửa, chiếm 39,89%.

Như vậy, việc kết nối đã có kết quả, còn chất lượng thông tin vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Sở Nông nghiệp - Môi trường đặt mục tiêu hết năm 2026 hoàn thành dữ liệu đất đai, bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", với 100% dữ liệu thửa đất được đối khớp dữ liệu dân cư.

Thông tin của học sinh, giáo viên cũng đang được đối chiếu theo hướng này. Tỉnh đã chuẩn hóa, xác thực 378.027/390.514 dữ liệu học sinh, đạt 96,8%, và 25.959/26.662 dữ liệu giáo viên, đạt 97,4%, với dữ liệu dân cư. Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tiếp tục được đề xuất nâng cấp chức năng quản trị, phân tích và chia sẻ thông tin.

Giới thiệu cách sử dụng thiết bị số tại Cà Mau, góp phần ứng dụng công nghệ trong phục vụ người dân ẢNH: GIA BÁCH

Trong hoạt động kinh doanh, việc rà soát tập trung cả vào những hồ sơ cần xử lý. Đó là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Đến nay, đã làm sạch 11.499/33.325 mã số thuế hộ kinh doanh, đạt 34,5%, và 1.416/12.776 mã số thuế doanh nghiệp, đạt 11,1%, thuộc hai nhóm này. Trong khi đó, dữ liệu 10.112/10.112 doanh nghiệp đang hoạt động đã được rà soát, làm sạch, đạt 100%.

Những kết quả ở từng lĩnh vực cho thấy quá trình hoàn thiện dữ liệu đang đi vào các nhóm hồ sơ cụ thể. Với Cà Mau, mục tiêu tiếp theo là khai thác nguồn thông tin ấy trong công việc hằng ngày của các cơ quan, nâng chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dữ liệu phải được cập nhật và dùng hiệu quả

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân sử dụng tiện ích số trên điện thoại, đưa chuyển đổi số đến gần đời sống ở Cà Mau ẢNH: GIA BÁCH

Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Cà Mau, cho biết: "Điều chúng tôi hướng đến là dữ liệu được sử dụng hiệu quả trong giải quyết công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Muốn vậy, thông tin phải chính xác, được cập nhật thường xuyên và kết nối giữa các hệ thống. Thời gian tới, cần tập trung bổ sung dữ liệu còn thiếu, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu sau sắp xếp, ưu tiên những lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống như đất đai, giáo dục, y tế và thủ tục hành chính".

Yêu cầu này cũng thể hiện trong việc rà soát các hệ thống hiện có. Cà Mau có 13 cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng 51 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; trong đó, 32/51 cơ sở được xác định là cơ sở dữ liệu dùng chung. Đến nay, 36 cơ sở đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, chất lượng và tình trạng khai thác có sự khác nhau. Có 21 cơ sở cơ bản đạt yêu cầu, hoạt động hiệu quả; 4 cơ sở tạm ngừng sử dụng để chuyển sang hệ thống dùng chung của bộ, ngành. Còn 11 cơ sở cần hoàn thiện vì thông tin chưa đầy đủ, chưa phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoặc cấu trúc chưa được chuẩn hóa theo quy định hiện hành.

Cà Mau đang chuẩn hóa, kết nối dữ liệu hộ tịch, đất đai và giáo dục để phục vụ giải quyết hồ sơ cho người dân ẢNH: GIA BÁCH

Sau sắp xếp, việc bổ sung dữ liệu tỉnh Bạc Liêu (cũ) là nhiệm vụ cụ thể ở nhiều ngành. Các cơ sở dữ liệu ngành Công thương, ngành Xây dựng, ngành Giao thông còn thiếu thông tin của địa bàn này. Cơ sở dữ liệu các khu công nghiệp, khu kinh tế cũng chưa có dữ liệu các khu công nghiệp trên địa bàn Bạc Liêu cũ.

Cùng với bổ sung thông tin, tỉnh đang mở rộng khả năng kết nối. Hiện 9 cơ sở dữ liệu đã kết nối về Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC); 13 cơ sở đã liên thông với một số hệ thống khác để khai thác thông tin, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tháng 10.2026, Cà Mau tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đất đai, quy hoạch, giáo dục, y tế, lao động, đầu tư công và thủ tục hành chính; thúc đẩy thủ tục đầu tư Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở. Trọng tâm là hoàn thiện chất lượng thông tin và khai thác dữ liệu hiện có để giải quyết hồ sơ, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.