Cà Mau: Khen thưởng tập thể, cá nhân triệt phá vụ trộm dây cáp điện gió

Ngày 5.6, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá nhóm chuyên trộm dây tiếp địa tại các trụ tua bin điện gió thuộc Dự án điện gió Cà Mau 1A (H.Đầm Dơi, Cà Mau).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho tập thể Phòng CSHS và 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 cá nhân thuộc Công an tỉnh Cà Mau và 1 cá nhân thuộc Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu).

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau CACC

Theo hồ sơ vụ án, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra một số vụ mất trộm tài sản, dây tiếp địa tại các trạm biến áp, trụ điện (thiết bị điện lực) trên địa bàn các huyện Thới Bình, U Minh, Cái Nước và trụ tua bin điện gió thuộc Dự án điện gió Cà Mau 1A (H.Đầm Dơi), ước thiệt hại tài sản trên 28 tỉ đồng.

Qua công tác điều tra, ngày 4.5, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp đơn vị nghiệp vụ và Công an H.Đầm Dơi, Công an H.Hòa Bình, Công an H.Giá Rai và Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) bắt giữ Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, ở xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau) đang bán 16 bao tải chứa lõi dây đồng cho Phạm Văn Minh (44 tuổi, ở TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu).

Thượng tá Lâm Quốc Thanh, Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau, thay mặt tập thể phòng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh CACC

Hải khai nhận ngày 3.5, Hải chạy vỏ máy chở Thạch Lel (39 tuổi), Huỳnh Văn Đời (40 tuổi) ra các tua bin thuộc Nhà máy điện gió Cà Mau 1A trộm tài sản. Đến nơi, các đối tượng dùng máy cắt, xà beng cạy cửa trụ tua bin, vào bên trong cắt trộm dây điện, lấy lõi dây đồng cho vào 16 bao tải.

Đến ngày 4.5, Hải gọi cho Phạm Văn Minh, thỏa thuận bán dây đồng trộm được. Khi Hải và Minh đang giao dịch tại khu vực kênh xáng Hộ Phòng (xã An Trạch A, H.Đông Hải) thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10.5, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hải, Thạch Lụi (32 tuổi), Nguyễn Văn Hái (43 tuổi, cùng ở xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi, Cà Mau), Thạch Lel, Thạch Cụi (34 tuổi), Huỳnh Văn Đời (cùng ở TT.Gành Hào, H.Đông Hải, Bạc Liêu). Liên quan vụ án, Phạm Văn Minh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tiêu thụ đồ gian.