Cà Mau: Khởi tố kế toán trưởng Bưu điện H.Trần Văn Thời và 2 cán bộ thuế

Ngày 3.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm: Nguyễn Minh Kha (45 tuổi, kế toán trưởng Bưu điện H.Trần Văn Thời, Cà Mau); Lê Anh Dũng (54 tuổi, cựu Đội trưởng Đội quản lý thuế liên xã, thị trấn số 1); Võ Trường Giang (56 tuổi, cựu Đội trưởng Đội kê khai kế toán thuế - tin học, Chi cục Thuế khu vực II, nay là Đội thuế liên huyện khu vực 3).

Bị can Nguyễn Minh Kha, kế toán trưởng Bưu điện H.Trần Văn Thời, Cà Mau tại thời điểm bị khởi tố ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6.2018, Cục Thuế tỉnh Cà Mau ra quyết định ủy quyền cho Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế với Bưu điện H.Trần Văn Thời. Thỏa thuận này nhằm hỗ trợ công tác thu thuế đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện.

Bị can Lê Anh Dũng ẢNH: CACC

Từ 2018 đến 2020, có 3 hợp đồng ủy nhiệm thu được ký kết giữa Chi cục Thuế và Bưu điện huyện. Hợp đồng nêu rõ, bưu điện không được ủy nhiệm lại cho bên thứ 3 và phần thù lao sẽ căn cứ vào số thuế thực thu so với chỉ tiêu được giao.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện bị "phù phép", biến tướng. Tháng 10.2022, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cục Thuế tỉnh Cà Mau kết luận: ông Trần Ngọc Minh (Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực III) và ông Phan Văn Hiền (Chi cục phó) đã lợi dụng cơ chế ủy nhiệm để lách luật, móc nối với lãnh đạo Bưu điện H.Trần Văn Thời, biến biên lai thuế thành công cụ rút tiền sai quy định.

Cụ thể, ông Minh và ông Hiền chỉ đạo ông Nguyễn Minh Kha (kế toán trưởng) và ông H.Đ.N (nhân viên Bưu điện H.Trần Văn Thời) giao biên lai thuế cho ông Lê Anh Dũng, sau đó chuyển cho các cán bộ thuế cấp xã thu hộ. Việc này vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng, bởi bưu điện không có quyền ủy quyền lại.

Tiếp đó, từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2020, ông Minh và ông Hiền chỉ đạo ông Võ Trường Giang lập các biên bản xác nhận số thu nộp giả mạo để hợp thức hóa chứng từ, thanh toán khống số tiền lên đến 328 triệu đồng từ nguồn kinh phí hoạt động của Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Ngày 12.12.2022, toàn bộ hồ sơ vụ việc được chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời để xử lý.

Liên quan vụ việc, trước đó, ngày 8.8.2024, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã bắt tạm giam Trần Ngọc Minh (56 tuổi), Chi cục trưởng và Phan Văn Hiền (50 tuổi), Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực III (thuộc Cục Thuế tỉnh Cà Mau, nay là Chi cục Thuế khu vực XX), để điều tra về hành vi lợi vụ chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền bị thanh toán sai đến nay được xác định hơn 421 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.