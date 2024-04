Cà Mau: Kiểm tra phát hiện thiếu sót ở 2 nhà máy điện gió

Ngày 28.4, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Công thương Cà Mau vừa có báo cáo kết quả kiểm tra các dự án điện gió vận hành trên địa bàn theo chỉ đạo kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh này.



Theo đó, tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra tại các nhà máy điện gió đang vận hành, bao gồm: Nhà máy điện gió Tân Thuận giai đoạn 1 và 2 (tổng công suất 75 MW); Nhà máy điện gió Viên An (công suất 50 MW, đã vận hành 25 MW); Nhà máy điện gió Tân Ân 1 - giai đoạn 1 (công suất 25 MW); Nhà máy điện gió Tân Ân 1 - giai đoạn 2021-2025 (công suất 45 MW).

Qua kiểm tra, tổ kiểm tra ghi nhận Nhà máy điện gió Viên An, do Công ty TNHH MTV năng lượng Viên An Cà Mau làm chủ đầu tư, chưa lập quy trình bảo trì xây dựng cho hạng mục đường dây 110 kV; chưa thực hiện đúng chu kỳ quan trắc lún, nghiêng công trình theo quy trình do chủ đầu tư phê duyệt.

Nhà máy điện gió Tân Ân 1 - giai đoạn 1 (công suất 25 MW) và Nhà máy điện gió Tân Ân 1 giai đoạn 2021-2025 (công suất 45 MW), do Công ty CP đầu tư xây dựng thủy điện Sông Lam làm chủ đầu tư, chưa xây dựng kế hoạch bảo trì hằng năm; chưa thực hiện đúng chu kỳ quan trắc lún, nghiêng công trình theo quy trình do chủ đầu tư phê duyệt.

Đối với các thiếu sót nêu trên, Sở Công thương Cà Mau đã nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện bổ sung các hồ sơ còn thiếu theo đúng quy định và đề xuất thực hiện đầy đủ các công việc theo quy trình, kế hoạch bảo trì công trình xây dựng đã phê duyệt và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Công thương.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra các trụ tua bin gió của các dự án điện gió sau nhiều vụ sự cố rơi cánh quạt của trụ tua bin gió xảy ra ở các tỉnh.